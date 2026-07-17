Свят

Иранска новинарска агенция публикува видео, озаглавено "Къде да убием Тръмп?"

Видеото показва маршрута, по който кортежът на Доналд Тръмп минава на път за имението му във Флорида "Мар-а-Лаго".

17 юли 2026, 14:08
Иранска новинарска агенция публикува видео, озаглавено "Къде да убием Тръмп?"
Източник: БТА
  • Иранската агенция Фарс публикува видео със заглавие „Къде да убием Тръмп?“, в което е показан маршрутът на кортежа на Доналд Тръмп към имението му „Мар-а-Лаго“.
  • Видеото беше разпространено в социалните мрежи и в канала на агенцията в Telegram, привличайки широко внимание.
  • Публикацията идва на фона на призиви за отмъщение от иранското ръководство след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при израелски въздушен удар.

Иранската новинарска агенция Фарс публикува в социалните мрежи видео със заглавие "Къде да убием Тръмп?", предаде ДПА.

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Видеото беше публикувано и в канала на агенцията в комуникационното приложение Телеграм.

Видеото показва маршрута, по който кортежът на Доналд Тръмп минава на път за имението му във Флорида "Мар-а-Лаго".

Иранци скандират „Убийте Тръмп!“ край ковчега на Хаменей

Видеото бе разпространено на фона на призивите на иранското ръководство за отмъщение за смъртта на убития при израелски въздушен удар върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Иран Доналд Тръмп Фарс Али Хаменей Заплаха за убийство Отмъщение Мар-а-Лаго Израел Въздушен удар Телеграм
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