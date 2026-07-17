„Продължаваме промяната“: Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на ДАНС

Бойко Рашков заяви, че Пламен Тончев е неподходящ за председател на ДАНС, обвинявайки го, че службата не е оказала съдействие по разследването на АМ „Хемус“ и не е реагирала по други значими разработки.

От „Продължаваме промяната“ отправиха критики към премиера Румен Радев, като според Рашков той представя неверни твърдения за ролята на ДАНС, а според Велислав Величков изпраща тревожни сигнали с изказванията си за възможен тактически ядрен удар в Европа.

ПП изрази опасения, че подобни изявления създават усещане за ескалация на войната, вместо да насърчават мирно разрешаване на конфликта.

Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), коментира Бойко Рашков от „Продължаваме промяната“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

Тончев беше изслушан вчера в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание.

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След като разбрахме от премиера Румен Радев за една „външнополитическа шизофрения“ за Киевската декларация, сега чуваме за една „политическа амнезия“ от страна на министър-председателя, заяви Рашков по повод изказването на министър-председателя. По думите му, при разследването на някои лотове от АМ „Хемус“ през 2021 г. е абсолютна лъжа, че ДАНС под ръководството на Пламен Тончев е подавала информация към разследващите в МВР и ГДБОП. За броени дни по 1-2 милиона са изтегляни от банката и са изнасяни в чували, куфари и чанти, а ДАНС не е оказала никакво съдействие на разследващите полицаи, въпреки, че бяха обвинени общо девет лица, каза той.

До юни 2025 г. той е бил председател на ДАНС за втори мандат и като такъв е знаел много добре за разработката, водена в териториална на ДАНС във Варна относно изграждането на „Баба Алино“ и не е имало никаква реакция, каза още Рашков. Според него Деньо Денев като временно изпълняващ функциите председател на ДАНС не може да бъде винен за проблемите в държавата.

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Има нещо много свързващо Пламен Тончев с премиера Радев и по тази причина Радев започна да преекспонира несъществуващи постижения на ДАНС по време на разследване на АМ „Хемус“ и да им приписва заслуги, заяви Бойко Рашков.

Изключително сме притеснени от изявлението на премиера по-рано, в което той допусна възможността за евентуален тактически ядрен удар, който да засегне Европа, каза Велислав Величков от „Продължаваме промяната“. Излъчването на този сигнал навежда на мисъл за война, а не за мир. Той единствен в Европа допуска такава прогноза. Когато започна войната, Радев каза, че Русия ще я спечели бързо, но няма да спечели мира, а днес каза, че не вижда как тази война ще свърши, добави Величков.