България

„Продължаваме промяната“: Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на ДАНС

Тончев беше изслушан вчера в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание

17 юли 2026, 12:31
„Продължаваме промяната“: Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на ДАНС
Бойко Рашков   
Източник: БГНЕС
  • Бойко Рашков заяви, че Пламен Тончев е неподходящ за председател на ДАНС, обвинявайки го, че службата не е оказала съдействие по разследването на АМ „Хемус“ и не е реагирала по други значими разработки.
  • От „Продължаваме промяната“ отправиха критики към премиера Румен Радев, като според Рашков той представя неверни твърдения за ролята на ДАНС, а според Велислав Величков изпраща тревожни сигнали с изказванията си за възможен тактически ядрен удар в Европа.
  • ПП изрази опасения, че подобни изявления създават усещане за ескалация на войната, вместо да насърчават мирно разрешаване на конфликта.

Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), коментира Бойко Рашков от „Продължаваме промяната“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

Тончев беше изслушан вчера в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание.

Денков поиска освобождаването на председателя на ДАНС

След като разбрахме от премиера Румен Радев за една „външнополитическа шизофрения“ за Киевската декларация, сега чуваме за една „политическа амнезия“ от страна на министър-председателя, заяви Рашков по повод изказването на министър-председателя. По думите му, при разследването на някои лотове от АМ „Хемус“ през 2021 г. е абсолютна лъжа, че ДАНС под ръководството на Пламен Тончев е подавала информация към разследващите в МВР и ГДБОП. За броени дни по 1-2 милиона са изтегляни от банката и са изнасяни в чували, куфари и чанти, а ДАНС не е оказала никакво съдействие на разследващите полицаи, въпреки, че бяха обвинени общо девет лица, каза той. 

До юни 2025 г. той е бил председател на ДАНС за втори мандат и като такъв е знаел много добре за разработката, водена в териториална на ДАНС във Варна относно изграждането на „Баба Алино“ и не е имало никаква реакция, каза още Рашков. Според него Деньо Денев като временно изпълняващ функциите председател на ДАНС не може да бъде винен за проблемите в държавата. 

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Има нещо много свързващо Пламен Тончев с премиера Радев и по тази причина Радев започна да преекспонира несъществуващи постижения на ДАНС по време на разследване на АМ „Хемус“ и да им приписва заслуги, заяви Бойко Рашков.

Изключително сме притеснени от изявлението на премиера по-рано, в което той допусна възможността за евентуален тактически ядрен удар, който да засегне Европа, каза Велислав Величков от „Продължаваме промяната“. Излъчването на този сигнал навежда на мисъл за война, а не за мир. Той единствен в Европа допуска такава прогноза. Когато започна войната, Радев каза, че Русия ще я спечели бързо, но няма да спечели мира, а днес каза, че не вижда как тази война ще свърши, добави Величков.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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