Конституционният съд образува дело за разпределението на квотите в ЦИК

Конституционният съд образува дело по искане на 49 народни представители за установяване на противоконституционност на начина за определяне на квотите в Централната избирателна комисия (ЦИК).

Спорът възникна при избора на нов състав на ЦИК, когато част от парламентарните групи оспориха процедурата и обявиха намерение да сезират Конституционния съд.

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов, като съдът ще прецени дали действащият механизъм за разпределяне на квотите в ЦИК съответства на Конституцията.

Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на начина на определяне на квотите в Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от съда. Искането е на 49-ма народни представители от 52-рия парламент. Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.

Припомняме, че по време на представянето на номинациите за членове на ЦИК през юни, пред държавния глава Илияна Йотова на консултации в президентската институция, някои парламентарни групи изразиха несъгласие с процедурата.

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Божидар Божанов, от „Демократична България“ заяви, че ако няма да има промяна в указа за правилата за избор на членове на ЦИК, единственият им ход е да го оспорят пред Конституционния съд, търсейки подкрепа и от останалите парламентарни групи.

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Прилагаме Изборния кодекс, както е приет, коментира тогава президентът Илияна Йотова. Когато започнахме работа по правилата, работихме по текстовете на закона, такъв какъвто е гласуван. Законът не е предположил партия с абсолютно мнозинство, добави тя. Държавният глава коментира още, че да отнесат въпроса към Конституционния съд е право на народните представители.

От „Възраждане“ също заявиха, че ще търсят подкрепа от народните представители за оспорване на указа на президента за състав на ЦИК пред Конституционния съд.