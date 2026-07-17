Свят

Георги Татарски е избран за изпълнителен директор на „Булгаргаз“

Той ще заеме длъжността до провеждането на нова конкурсна процедура

17 юли 2026, 11:50
Георги Татарски е избран за изпълнителен директор на „Булгаргаз“
„Булгаргаз“   
Източник: БГНЕС
  • Георги Татарски е избран за изпълнителен директор на „Булгаргаз“, като заменя Веселин Синабов; решението вече е вписано в Търговския регистър.
  • Веселина Канатова-Бучкова става председател на Съвета на директорите, а от състава на съвета са заличени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.
  • Промените идват на фона на преговори с турската компания „Боташ“ за промяна на 13-годишния договор за доставка на газ, сключен през 2023 г.

Съветът на директорите на „Булгаргаз“ е избрал Георги Татарски за изпълнителен директор на дружеството на мястото на Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е вписано в Търговския регистър. Това се вижда от протокола от срещата. 

На същото заседание членовете на съвета са избрали Веселина Канатова-Бучкова за председател на Съвета на директорите.

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Според вписаните в Търговския регистър промени от състава на Съвета на директорите са заличени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.

В заседанието са участвали Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев като независими членове, както и Георги Татарски, Веселин Синабов и Михаил Милков като представители на държавата.

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По данни от Търговския регистър мандатът на членовете на Съвета на директорите е пет години. За Георги Татарски, Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев е предвидено те да изпълняват функциите си до провеждането на нова конкурсна процедура, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

Припомняме, че промените се случват в момент, когато българската „Булгаргаз“ е в преговори с турската „Биташ“ за изменение на подписания 13-годишен договор в началото на 2023 г. от тогавашния служебен кабинет на Гълъб Донев и със служебен министър на енергетиката Росен Христов. 

Източник: БТА, Делян Петришки    
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