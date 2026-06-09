КФН: Дупка от 280 млн. евро в техническите резерви на "ДаллБогг: Живот и здраве"

Н а заседание днес Комисията по финансов надзор реши да отнеме лиценза за застрахователна дейност на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве", съобщи на брифинг председателят на КФН Васил Големански.

"Отнемането на лиценза е най-тежката възможна мярка за всяко едно от нашите поднадзорни лица. За да стигнем до нея, ние трябваше да имаме много сериозни основания за това. И ние ги имаме, защото в рамките на една година, постепенно, водейки различна комуникация с Европейския надзорен орган и със самия застраховател, установихме доста неща, които са притеснителни за функционирането на застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и здраве" и които са в разрез с добрата практика на застрахователния пазар. Основанията за отнемане на лиценза са точно четири", поясни Големански.

КФН отне лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“

Той посочи, че след 9 април застрахователят е трябвало да представи план за възстановяване на допустимите основни собствени средства или ограничаване на рисковия профил с цел осигуряване на покритието на минималното капиталово изискване. На 11 май застрахователят е представил такъв план, който КФН е разгледала и оценила обстойно и констатирала, че е неадекватен.

"Това е една от основните причини за отнемането на лиценза. В резултат на нашите проверки и на техническа помощ от европейския регулатор, беше установена значителна дупка в техническите резерви на застрахователя - почти 280 милиона евро", отчете Големански.

"Това е станало на 2 април с констативен протокол. Следва изискване до един месец след информирането на дружеството то да представи план за преструктуриране и в рамките на един месец след представянето на плана Комисията да се произнесе по него. Оттук ние нямаме различна дискреция от това или да одобрим в рамките на този период плана, или да не го одобрим. В случая не го одобряваме", посочи Големански.

"При тази ситуация, при неодобряването на плана, КФН е длъжна да отнеме лиценза. Тоест няма тук друга дискреция. Няма друго решение. Това е единствената възможна мярка", подчерта Големански.

Буря в застраховането: "ДаллБогг" под тежки регулаторни удари

"Друго основание за отнемане на лиценза е, че дружеството не е изпълнило няколко принудителни административни мерки, които му са наложени от Комисията за финансов надзор, включително една от които е наложената на 2 април мярка за неразпореждане с активи. В рамките на този период от два месеца сме установили, че дружеството въпреки тази мярка е извършило различни плащания, които са в разрез с наложената забрана. Както и няколко други мерки, които са подробно описани във взетото решение. Дружеството е извършило много груби и системни нарушения на Кодекса за застраховането", добави Големански.

Припомняме, че в началото на април 2026 г. КФН наложи на дружеството забрана да сключва нови застрахователни и презастрахователни договори в България. Освен това му беше забранено да удължава сключени полици или да разширява покритието им. Като причина за тези мерки КФН посочи нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.

През миналата година финансовият регулатор забрани трансграничната дейност на компанията поради недостатъчни технически резерви. Полша и Румъния, където дружеството оперираше, също му забраниха да сключва нови застрахователни полици.

В края на миналата година КФН поиска от компанията да увеличи цените на застраховката "Гражданска отговорност", за да може да покрива нивата на щетите и разходите. Комисията тогава отчете, че активите на дружеството са високорискови, неликвидни и са налице сделки със свързани лица.

При отнемане на лиценза на застраховател, сключените застрахователни полици остават валидни до изтичането на техния срок или до предприемането на процедура по несъстоятелност, като компанията няма право да продава нови застраховки или да подновява съществуващите. Дружеството продължава да дължи плащания по настъпили щети. Ако обаче изпадне в несъстоятелност, изплащането на гарантираните вземания се поема от Гаранционния фонд. ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" обслужва над 900 000 клиенти в България и в чужбина.