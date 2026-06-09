КФН отне лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ - какво става с действащите полици

К омисията за финансов надзор (КФН) със свое решение от днес /9 юли/ отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, съобщиха от КФН.

Регулаторът ще обяви подробности по-късно днес.

В началото на април Комисията за финансов надзор наложи забрана на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях.

От КФН посочиха, че целта на забраната е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината за нея са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.

Според председателя на комисията Васил Големански решението е взето след продължили близо година проверки и установени сериозни нарушения, включително недостатъчност на техническите резерви в размер на близо 280 млн. евро.

На брифинг след заседанието на КФН Големански заяви, че отнемането на лиценз е „най-тежката възможна мярка“ спрямо поднадзорно лице и до нея се стига само при наличие на сериозни основания.

„В рамките на една година, водейки различна комуникация с европейския надзорен орган и със самия застраховател, установихме доста неща, които са притеснителни за функционирането на застрахователното дружество и които са в разрез с добрата практика на застрахователния пазар“, посочи той.

По думите му основанията за отнемане на лиценза са четири, като първото е свързано с неадекватен план за възстановяване на финансовото състояние на дружеството.

От 9 април застрахователят е бил задължен да представи краткосрочен реалистичен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства или за ограничаване на рисковия профил с цел покриване на минималното капиталово изискване. На 11 май 2026 г. дружеството е внесло такъв план, но след подробен анализ КФН е преценила, че той е „очевидно неадекватен“.

„Не одобряваме този план. Отказваме одобрение. И това е една от основните причини за отнемането на лиценза“, заяви Големански.

Той подчерта, че при извършените проверки и с техническата помощ на европейския регулатор е била установена значителна липса в техническите резерви на застрахователя.

„Ще кажа почти 280 милиона евро е констатираната недостатъчност на техническите резерви“, съобщи председателят на КФН.

Според него европейската рамка „Платежоспособност II“ и Кодексът за застраховането предвиждат ясен ред за възстановяване на платежоспособността на дружеството. След констатирането на проблема компанията е трябвало да представи план за преструктуриране, който впоследствие подлежи на одобрение от КФН.

„Оттук ние нямаме различна дискреция от това или да одобрим плана, или да не го одобрим. В случая не го одобряваме и при тази ситуация КФН е длъжна да отнеме лиценза. Няма друго решение. Това е единствената възможна мярка“, подчерта Големански.

Като допълнително основание за отнемането на лиценза той посочи неизпълнение на наложени принудителни административни мерки.

По думите му една от тях е забрана за разпореждане с активи, наложена на 2 април. Въпреки това КФН е установила, че в следващите два месеца дружеството е извършвало плащания в нарушение на наложеното ограничение.

„Установили сме, че дружеството въпреки тази мярка е извършило различни плащания, които са в разрез с наложената забрана“, каза още председателят на КФН.

Той допълни, че компанията не е изпълнила и други мерки, наложени от надзорния орган, като според комисията са налице „много груби и системни нарушения“.

Какво става с действащите полици (напр. „Гражданска отговорност“)?

Валидност: Към този момент вече сключените и платени застраховки остават в сила и продължават да важат до изтичането на техния срок. Покритието по тях не изчезва автоматично от днес за утре.

Подновяване и вноски: Клиентите не могат да подновяват договорите си в „ДаллБогг“ или да сключват нови – дружеството има пълна забрана за търговска дейност. Ако плащате застраховката си на разсрочени вноски, КФН ще уточни дали следващите вноски трябва да се внасят по сметка на назначен от съда синдик/ликвидатор, или договорите ще бъдат прекратени предсрочно.

Какво става, ако претърпите катастрофа (ПТП) и имате полица в „ДаллБогг“?

Тъй като застраховката ви е валидна, вие сте законно покрити на пътя и КАТ няма да ви глоби.

Какво става, ако сте пострадал и трябва да получите обезщетение от „ДаллБогг“?

Това е най-критичният момент за хората, които имат да вземат пари от компанията за заведени щети:

Задействане на Обезпечителния фонд: Тъй като лицензът е отнет поради опасност от неплатежоспособност, по закон Гаранционният фонд (в частност Обезпечителният фонд към него) ще трябва да поеме изплащането на признатите обезщетения на увредените лица.

Процедура по ликвидация: Съдът ще назначи синдици (ликвидатори), които ще поемат управлението на имуществото на „ДаллБогг“. Всички клиенти, които имат неуредени финансови претенции или чакат плащания за щети, ще трябва да предявят вземанията си пред ликвидаторите в законовия срок, за да бъдат включени в списъка на кредиторите.

Важно за шофьорите: Ако имате „Гражданска отговорност“ в „ДаллБогг“ и тя изтича скоро, нямате право на изчакване или автоматично прехвърляне. Трябва веднага след изтичането ѝ да сключите полица с друго застрахователно дружество, за да не останете незастраховани на пътя.

Тъй като КФН е административен орган, всяко нейно решение (включително отнемането на лиценз) задейства автоматично ясни процедури, разписани в Кодекса за застраховането (КЗ). Детайлите за това какво се случва с парите на хората са строго регламентирани в закона:

За валидността на полиците: Член 411 и следващите от КЗ уреждат, че договорите не изчезват автоматично, а прекратяването им или управлението им се поема от служебно назначените от съда ликвидатори/синдици.

За изплащането на щетите: Глава 42 от Кодекса за застраховането урежда дейността на Гаранционния фонд и неговия Обезпечителен фонд. Там е разписано черно на бяло, че при отнемане на лиценз на застраховател поради неплатежоспособност, именно този фонд гарантира и изплаща вземанията на хората за вреди по задължителната „Гражданска отговорност“.

От дружеството проведоха протести пред Министерския съвет с искане за оставката на ръководството на Комисията за финансов надзор. Недоволството беше свързано с повишението на цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“