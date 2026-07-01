България

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

В деня, в който КФН е взела решение за отнемането на лиценза, е постъпило уведомление, че има сключен договор за продажба на дружеството

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 15:33
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К омисията за финансов надзор е получила уведомления за договори за продажба на активи на застрахователното дружество с отнет лиценз „ДаллБогг: Живот и здраве“, които пряко нарушават интересите на застрахованите лица и увреждат имуществото на застрахователната компания, поради което е сезирана прокуратурата. Това посочи председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански на брифинг в сградата на регулатора в София.

По думите на Големански, в деня, в който КФН е взела решение за отнемането на лиценза, до комисията е постъпило уведомление от „Търговска лига“, че има сключен договор с дата 16 декември 2025 година за прехвърляне на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“, което е 100 процента собственост на застрахователното дружество. Цената по сделката е близо 11 млн. евро.

Големански заяви, че според справките на КФН този договор не е споменат никъде, включително и в представения на 11 май план за преструктуриране на застрахователното дружество.

Прехвърлянето не е осъществено, тъй като на 2 април КФН е забранила на застрахователя разпореждане с активи.

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„Прехвърлянето не е осъществено, но наличието на такъв договор за нас е тревожен факт. Нямаме обяснение как и защо и кога се е случило, и доколко това наистина отговаря на реалността, затова сме сигнализирали съответните органи, прокуратурата“, каза Големански.

Председателят на КФН заяви още, че през миналата седмица в КФН са пристигнали уведомления за съдебни решения в Софийския градски съд, Окръжен съд - Враца и Окръжен съд -  Велико Търново за прехвърляне на имоти, които са други активи на дружеството, на база сключени предварителни договори за продажба. Уведомленията са във връзка с това, че е поискано от съда тези договори да бъдат обявени за окончателни.

Предварителните договори са с дата от края на март тази година, като квесторите, които поеха управлението на застрахователното дружество, са предприели мерки за обжалването на тези актове.

По думите на заместник-председателя на КФН Пламен Данаилов в плана за преструктурирането на дружеството, представен на 11 май, е било посочено, че тези имоти са собственост на дружеството и че то или ще ги управлява, или впоследствие ще ги използва за осигуряването на ликвидност.

Данаилов посочи, че става дума за три имота, които се намират в Бусманци, Велико Търново и Враца. По думите на зам.-председателя на КФН имотът в Бусманци е бил придобит от застрахователя за 47,5 млн. лева, като продажната сума в предварителния договор е за около 15 млн. евро. Имотът във Велико Търново е придобит от дружеството за около 9 млн. лева, като продажната цена в предварителния договор е 1,2 млн евро. Имотът във Враца е бил придобит за около 14 млн. лева, като впоследствие пазарната му стойност е преоценена на 80 млн. лева, но по договор се продава за около 14 млн. евро.

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Данаилов подчерта, че всички суми са близки или съвпадат с оценките, поставени от независим оценител, въпреки че самото дружество е оспорвало тези оценки, добавяйки, че тези договори не са видими никъде, а за тях е станало ясно едва когато насрещната страна е завела искове да бъдат обявени за окончателни. По думите на зам.-председателя на КФН голяма част от плащанията по тези сделки са чрез цесии. Сезирана е и Националната агенция за приходите, тъй като задатъкът по тези сделки е бил плащан в брой в нарушение на ограниченията за максималния размер на сумите, които могат да се разплащат в брой у нас.

„Считаме, че тези сделки нарушават пряко интересите на застрахованите лица и увреждат имуществото на застрахователя и те не са в интерес на застрахованите лица. Имаме определени съображения по отношение разминавания в данни и факти, които имаме“, каза Големански, добавяйки, че поради това са сезирали съответните органи.

По думите на Данаилов, КФН не оспорва самите оценки от независимия оценител за стойността на имотите, но смята, че разплащането чрез цесии уврежда интересите на застрахованите лица.

Данаилов заяви, че активните застраховки в "ДаллБогг: Живот и здраве“ намаляват с между 8000 и 10 000 на седмица, тъй като дружеството има забрана да сключва нови застраховки.

По думите му квесторите са констатирали пълен организационен хаос в дружеството относно начина, по който се обработва информация и се комуникира с клиентите, като са предприети действия за възстановяване на нормалната комуникация.

„Системата, която обработва претенциите, се управлява от сръбска IT фирма, като в момента се водят преговори с нея да се осигури пълен достъп до базата данни“, каза той.

Васил Големански посочи, че въпреки този хаос и липса на съдействие в рамките на седмица процесът за обработка на щети ще бъде вкаран в регулярно естество.

„Полиците са валидни и щетите по тях ще бъдат изплащани“, каза той, добавяйки, че на сайтовете на застрахователното дружество и на КФН ще бъдат публикувани ясни инструкции към кого да се обръщат застрахованите лица.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Леков    
Комисия за финансов надзор ДаллБогг Живот и здраве Прокуратура
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