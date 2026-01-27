Пари

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната

27 януари 2026, 11:28
Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение
Източник: iStock photos/Getty images

"67% от наличността вече не е в обращение - 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната". Това съобщи Координационният център към Механизма за еврото на предпоследния си брифинг преди 1 февруари, когато еврото остава единствената официална валута у нас.

Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Центърът беше създаден в края на 2025 г. като национално звено за мониторинг, координация и контрол на процеса по въвеждане на еврото в България. Той има за цел да осигури безпроблемен преход от лева към евро, да следи за неправилни практики, проблеми в търговията и обмена, и да информира гражданите и бизнеса за текущото развитие на процеса.

Председаталят на центъра Владимир Иванов посочи, че пазарът в България е в добра кондиция, затова призова към рационалност. Той напомни, че от втория месец на 2026 година левът отпада като законно разплащателно средство в страната. 

"Всички налични левове в банкноти и монети могат да бъдат обменяни без такси в БНБ безсрочно, а в търговските банки до 30 юни. Не бива да има паника и припряност. Процедът по изземване на лева върви много добре - 67% от наличността вече не е в обращение - 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната. Призоваваме търговци от големи населени места да не обменят в пощите левовете в малките села. Забелязва се спад в жалбите - от 3000 са под 900", посочи Иванов.

Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

  • "Български пощи'' - до 23 януари 2026 г. са осъществени 24 172 броя операции на стойност около 47 млн. лева. В северен централен регион са изплатени 11 милиона, в южен - 9 милиона. От 5 януари са направени 65 211 операции за над 95 милиона лева.
  • КЗП - до 22 януари са извършени 370 проверки. Образувани 17 административно-наказателни преписки, издадени са 5 наказателни постановления и 7 споразумения. Проверени са хранителни магазини, паркинги, аптеки, училищни столове и други сигнали. 
  • НАП - до 25 януари са извършени 1441 проверки на 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга и 15 фитнес зали. От 1 януари са извършени общо 4885 проверки. Установени са 300 нарушения, образувани са 293 административно-наказателни преписки, има и 67 издадени наказателни постановления за близо 185 000 евро. 
  • БАБХ - до 23 януари - 146 проверки на обекти за стоки от малката потребителска кошница, връчени са 2 предписания.
  • Нови 23 случая на опити за прокарване на неистински банкноти, образувани са 11 ДП. Регистрирани са 12 преписки, иззети са над 100 банкноти по 100 евро, 51 по 10 евро, 2 по 20 евро, 4 по 50 евро, 2 по 200 евро и 3 по 500 евро. От началото на годината са регистирани общо 71 случая на фалшиви евробанкноти.

Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

На първия си брифинг след въвеждането на еврото Координационният център направи първите оценки за протичането на процеса, след влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г, припомня NOVA.

Центърът беше официално представен пред медиите в сградата на Министерския съвет. Бяха обсъдени първоначалните проверки на обекти и пазари в страната във връзка с прилагането на единната валута. Представителите на центъра разясниха ролята си при следенето на проблемите на бизнеса и гражданите, които могат да възникнат при прехода.

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Центърът даде по-конкретни данни за развитието на прехода към евро:

Председателят на центъра, Владимир Иванов, отчете, че нарушения са констатирани при около 7% от проверените обекти, което означава, че над 90% от проверките са без нарушения. Това показва, че повечето търговци и институции работят коректно при прехода към новата валута.

Центърът съобщи, че ще продължи да следи ежедневно пазара и да координира действията на институциите.

Президентът на ЕЦБ с напомняне към България

На третия пореден брифинг, проведен на 20 януари 2026 г., Координационният център представи напредъка в събирането на левовата парична маса от обращение след въвеждането на еврото.

Вече повече от 58% от левовете в обращение са изтеглени, което е значителен напредък спрямо предходните седмици и показва активен процес на преминаване към евро. Центърът подчерта, че този темп е сравним с други страни, които вече са се присъединили към еврозоната. Отчете се плавно протичане на процеса, без сериозни оплаквания за обмен на валута в банковите институции.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Догодина Volvo пуска нов хибриден SUV в Европа

Догодина Volvo пуска нов хибриден SUV в Европа

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

България Преди 12 минути

Близо 80% от антибиотиците у нас се приемат напразно – как масовото самолечение превръща банални инфекции в смъртоносни заплахи

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Любопитно Преди 27 минути

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

България Преди 38 минути

Той си е отишъл на 76-годишна възраст

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

България Преди 44 минути

Железобетонния мост над река Арда е бил залят

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

България Преди 48 минути

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Любопитно Преди 48 минути

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

<p>Най-големият хит на Netflix отпада от БАФТА &ndash; каква е причината</p>

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Любопитно Преди 1 час

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Джеси Бъкли и Джейкъб Елорди са сред актьорите, които могат да си осигурят номинации за филмовите награди БАФТА

<p>Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве</p>

Сватба след 7 дни и „рециклиран“ годеж: Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве

Любопитно Преди 1 час

Бившият бляскав модел, на 47 години, се омъжи за бизнесмена на пищна церемония в Дубай след бурна „едноседмична“ романтика

Ескалация: Северна Корея изстреля втора в рамките на месец ракета към Японско море

Ескалация: Северна Корея изстреля втора в рамките на месец ракета към Японско море

Свят Преди 1 час

Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари

Мъж загина на място, блъснат от кола на Околовръстното в Ямбол

Мъж загина на място, блъснат от кола на Околовръстното в Ямбол

България Преди 1 час

70-годишен пешеходец издъхна на Околовръстното, блъснат от „Тойота“. Пътният ад в града продължи с кървав инцидент, при който млада жена с над 1.2 промила алкохол помете двама мъже до таксиметрова кола. Вижте черната хронология от последните часове

Губернаторът на Калифорния обвини TikTok в цензура на критики към Тръмп

Губернаторът на Калифорния обвини TikTok в цензура на критики към Тръмп

Свят Преди 1 час

„Треска за Оскари“ представя 85 хитови заглавия

„Треска за Оскари“ представя 85 хитови заглавия

Любопитно Преди 1 час

От 2 февруари киноманите ще могат да се насладят на незабравими филмови емоции в продължение на шест седмици

Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре

Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре

България Преди 1 час

То е станало тази сутрин, получени са редица сигнали на телефон 112

Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване

Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване

България Преди 1 час

„Това беше най-студеният ден в Полша за последните 15 години и условията бяха изключително тежки", сподели Цанков

<p>България се бори със&nbsp;свръхупотребата на антибиотици</p>

България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици

България Преди 1 час

Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни

.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Свят Преди 1 час

Новата мирна инициатива на Тръмп събира както съюзници, така и авторитарни режими, но разделя Запада и засилва опасенията, че подкопава ролята на ООН

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Александра Сърчаджиева показа как е подложена за тормоз в мрежите

Edna.bg

„Треска за Оскари“ представя 85 хитови заглавия

Edna.bg

Започват машабен ремонт на стадиона на третодивизионен отбор

Gong.bg

Елина Свитолина прегази Гоф и чака Сабаленка

Gong.bg

Бедствено положение в Община Ардино: Шест села отново откъснати от света заради наводнен мост

Nova.bg

Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина (СНИМКИ)

Nova.bg