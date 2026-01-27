България

Абсурдна съдебна ситуация: "Софийска вода" съди Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида

Случаят датира отпреди три години и половина

27 януари 2026, 09:39
България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици

България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици

"Миризма на разлагащо се месо": Превишени стойности на серен диоксид в Димитровград
Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите
Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас
Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян
Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения
БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“
Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

И звестният режисьор Люси Иларионов се оказа в абсурдна съдебна ситуация, години след като е закрил партидата си към „Софийска вода“. Въпреки че твърди, че е платил всички дължими сметки и е прекратил коректно отношенията си с дружеството, днес той е ответник по дело за неплатени задължения, пише NOVA.

Случаят датира отпреди три години и половина, когато Иларионов е принуден спешно да напусне жилище под наем, в което е живял повече от 20 години. След смъртта на хазяина му и решение на наследниците да продадат имота, режисьорът напуска адреса и заедно с представител на собствениците урежда всички сметки – ток, вода и други консумативи.

„Топлофикация“ осъди актьора Славчо Пеев, без той да знае

„Лично отидох в „Софийска вода“, платих всичко и закрих партидата, която беше на мое име. Напуснах спокоен, убеден, че нямам никакви задължения“, разказа Иларионов.

Три години по-късно обаче той започва да получава съобщения за съдебно дело, без предварително уведомление или опит за контакт. Исканата сума е около 390 лева – за стари сметки за вода, натрупани лихви, държавни такси и юрисконсултско възнаграждение. По думите му част от задълженията се отнасят за период след датата, на която е закрил партидата си.

От „Софийска вода“ обясняват, че е възможно при закриването на партидата да е останал непогасен остатък, а впоследствие имотът да е преминал към друг титуляр. Въпреки това дружеството твърди, че Иларионов продължава да дължи сумата.

Абсурд: "Топлофикация" ти иска 1300лв., без да си клиент

„Как е възможно партида да бъде закрита, ако има неплатени сметки? И защо ме търсят години по-късно, при положение че съм направил всичко по правилата?“ – пита режисьорът.

Той е категоричен, че няма да плати исканата сума и ще защитава позицията си в съда. 

Източник: NOVA    
Люси Иларионов Съдебно дело Софийска вода Неплатени сметки Закриване на партида Задължения за вода Жилище под наем Оспорване на иск Абсурдна ситуация Режисьор
Последвайте ни

По темата

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево"

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

"Миризма на разлагащо се месо": Превишени стойности на серен диоксид в Димитровград

Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Карл Бенц патентова първия автомобил преди точно 140 години

Карл Бенц патентова първия автомобил преди точно 140 години

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Свят Преди 17 минути

Новата мирна инициатива на Тръмп събира както съюзници, така и авторитарни режими, но разделя Запада и засилва опасенията, че подкопава ролята на ООН

Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Свят Преди 43 минути

Пътуванията бяха силно нарушени през уикенда, като над 10 500 полета в САЩ бяха отменени в неделя, 25 януари

Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

Свят Преди 1 час

От групировката определиха атаката като тревожен сигнал за "разширяването на военните действия на Израел в Ливан"

Отдаваме почит на голям светец, кой е той

Отдаваме почит на голям светец, кой е той

Любопитно Преди 2 часа

Кой е свети Йоан Златоуст, Цариградски архиепископ

Тръмп вдига с 25% митата върху някои стоки от Южна Корея

Тръмп вдига с 25% митата върху някои стоки от Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Той обвини Националното събрание, че не изпълнява условията на споразумението си с Вашингтон

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Свят Преди 3 часа

На този фон - Зеленски призова за натиск върху Русия

Остават пет дни до края на разплащанията с левове

Остават пет дни до края на разплащанията с левове

Пари Преди 3 часа

От 1 февруари те ще стават само в евро

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Свят Преди 3 часа

Ако законът бъде окончателно приет, страната ще бъде първата в Европа, която налага подобни рестрикции

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

Свят Преди 3 часа

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Любопитно Преди 3 часа

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

България Преди 3 часа

Резултатите от проучването са получени с наблюдения с 2-метровия телескоп в НАО - Рожен и са публикувани в авторитетното списание Astronomy & Astrophysics

<p>Мистериозното убийство на изследователката Даян Фоси</p>

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

Любопитно Преди 3 часа

Фоси посещава Африка за първи път през 1963 г., където се запознава с известния кенийско-британски палеоантрополог професор Луис Лийки

,

Кюрдите - един народ без родина

Свят Преди 3 часа

Размириците в Сирия за пореден път напомниха, че един вековен проблем остава нерешен - този за съдбата на кюрдите

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Технологии Преди 3 часа

Модерните компютри (от последните около 5 години) се справят без особени трудности с повечето ежедневни задачи и до момента. Но понякога изглежда, че се затрудняват дори със сърфирането в интернет. Причината може да е самият интернет браузър

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

България Преди 10 часа

Удареният мъж е оцелял и е откаран в болница

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 11 часа

Откриха петото издание на националния конкурс

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Приятелят на Дженифър Анистън сподели как е започнала любовната им история

Edna.bg

Азис се омъжи в Америка! „Just Married“ и любов без граници

Edna.bg

Мбапе оглави престижна класация в топ 5 първенствата на Европа

Gong.bg

Резултати от НХЛ

Gong.bg

Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина (СНИМКИ)

Nova.bg

Колко серии евробанкноти са в обращение и имат ли право търговци да отказват да ги приемат

Nova.bg