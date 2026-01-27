Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

К рай на тексаския романс:- супермоделът Бела Хадид и професионалният ездач Адан Бануелос се разделиха след двегодишна връзка, потвърждава People.

Източник каза пред изданието, че Хадид „прави всичко възможно да остане позитивна и да се разсейва след раздялата им“. Вътрешният източник добави: „Тя е заета с работа и прекарва време с близки приятели. Все още се справя с раздялата, тъй като това беше много сериозна връзка“.

Представител на Хадид не е отговорил веднага на искането на People за коментар, уточняват от медията.

Съвсем наскоро, през декември тази година, Хадид и Бануелос, които започнаха да се срещат през октомври 2023 г., посетиха заедно събитие в Далас за нейната марка парфюми Orebella. Снимки, споделени от британския Vogue, показват вече бившите съпруги влюбени и прегърнати на събитието.

Миналият октомври Бануелос също направи рядък коментар за сравнително личната им връзка чрез серия от снимки в Instagram, пълни с PDA устройства, посветени на годишнината им и нейния рожден ден на 9 октомври.

Публикацията включваше сладки снимки на двамата, които се целуват, държат се за ръце и се гушкат на много от тях.

„Октомври се превърна в специален месец. Това е месецът, в който Бог те изпрати. Дори с целия хаос и грозота, Той ни даде нещо чисто и красиво. Обичам те, скъпа. Ще ти напомням всеки ден колко много“, написа той под публикацията.

Bella Hadid and Adan Banuelos have broken up after two years. pic.twitter.com/eIQIYmQcqf — 📸 (@metgalacrave) January 26, 2026

В интервю за корицата на британския Vogue от май 2025 г. , Хадид сподели милата история за това как се е запознала с Бануелос, след като се е преместила в Тексас, където майка ѝ, Йоланда Хадид , и доведения ѝ баща са строили къща. Основателката на Orebella каза, че се е борила с хронично заболяване и „проблеми със себелюбието“, което я е накарало да се премести.

„Аз съм с моя доведен баща“, спомня си тя. „Преместваме крави, яздим по пътеки и започвам да се чувствам малко по-добре, но все още се справям със собствените си неща. На следващия ден срещам приятеля си.“

Актрисата разкри също, че Бануелос не е имал никаква представа за славата ѝ, когато са се срещнали за първи път. Тя си спомни как той ѝ е казал: „Никога не съм знаел коя си, докато не видях лицето ти за първи път.“ Нейната реакция? „За мен това беше такава глътка свеж въздух“, каза Хадид.

Bella Hadid and boyfriend Adan Banuelos have split after 2 years together, @etnow reports. pic.twitter.com/dgghlgdV13 — Pop Crave (@PopCrave) January 26, 2026

Наскоро Хадид промотира най-новата си актьорска работа във филма на Райън Мърфи „ Красавицата“ , в който участват още Аштън Къчър, Антъни Рамос и Джереми Поуп.

Говорейки с People на премиерата на шоуто в Ню Йорк , тя разкри „мъдрите думи“, които нейните колеги от актьорския състав от А-листата споделиха с нея. Те успяха „да ми обяснят, че дори да си луд и странен е все пак позитивно“, каза Хадид за съвета, който е получила. „И понякога нещата са неудобни, а в крайна сметка не е неудобно“.

„Всички ние можем да бъдем различни версии на себе си и това беше най-важното за мен на този снимачен сет“, добави тя.