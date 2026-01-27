Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

Любопитно

Хадид и Бануелос започнаха да се срещат през октомври 2023 г.

27 януари 2026, 12:52
Източник: iStock

К рай на тексаския романс:-  супермоделът Бела Хадид и професионалният ездач Адан Бануелос се разделиха след двегодишна връзка, потвърждава People.

Източник каза пред изданието, че Хадид „прави всичко възможно да остане позитивна и да се разсейва след раздялата им“. Вътрешният източник добави: „Тя е заета с работа и прекарва време с близки приятели. Все още се справя с раздялата, тъй като това беше много сериозна връзка“.

Представител на Хадид не е отговорил веднага на искането на People за коментар, уточняват от медията.

Съвсем наскоро, през декември тази година, Хадид и Бануелос, които започнаха да се срещат през октомври 2023 г., посетиха заедно събитие в Далас за нейната марка парфюми Orebella. Снимки, споделени от британския Vogue, показват вече бившите съпруги влюбени и прегърнати на събитието.

Миналият октомври Бануелос също направи рядък коментар за сравнително личната им връзка чрез серия от снимки в Instagram, пълни с PDA устройства, посветени на годишнината им и нейния рожден ден на 9 октомври.

Публикацията включваше сладки снимки на двамата, които се целуват, държат се за ръце и се гушкат на много от тях.

„Октомври се превърна в специален месец. Това е месецът, в който Бог те изпрати. Дори с целия хаос и грозота, Той ни даде нещо чисто и красиво. Обичам те, скъпа. Ще ти напомням всеки ден колко много“, написа той под публикацията.

В интервю за корицата на британския Vogue от май 2025 г. , Хадид сподели милата история за това как се е запознала с Бануелос, след като се е преместила в Тексас, където майка ѝ,  Йоланда Хадид , и доведения ѝ баща са строили къща. Основателката на Orebella каза, че се е борила с  хронично заболяване  и „проблеми със себелюбието“, което я е накарало да се премести.

„Аз съм с моя доведен баща“, спомня си тя. „Преместваме крави, яздим по пътеки и започвам да се чувствам малко по-добре, но все още се справям със собствените си неща. На следващия ден срещам приятеля си.“

Актрисата разкри също, че Бануелос не е имал никаква представа за славата ѝ, когато са се срещнали за първи път. Тя си спомни как той ѝ е казал: „Никога не съм знаел коя си, докато не видях лицето ти за първи път.“ Нейната реакция? „За мен това беше  такава  глътка свеж въздух“, каза Хадид.

Наскоро Хадид промотира най-новата си актьорска работа във филма на Райън Мърфи „ Красавицата“ , в който участват още Аштън Къчър, Антъни Рамос и Джереми Поуп.

Говорейки с People на премиерата на шоуто в Ню Йорк , тя разкри „мъдрите думи“, които нейните колеги от актьорския състав от А-листата споделиха с нея. Те успяха „да ми обяснят, че дори да си луд и странен е все пак позитивно“, каза Хадид за съвета, който е получила. „И понякога нещата са неудобни, а в крайна сметка не е неудобно“.

„Всички ние можем да бъдем различни версии на себе си и това беше най-важното за мен на този снимачен сет“, добави тя.

Източник: People    
