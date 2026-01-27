"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" ще бъде обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

И маме някои… апокалиптични прогнози. Дали краят на света е близо? Учените се готвят да обновят "Часовника на Страшния съд" във вторник, което предизвиква спекулации, че стрелките му може да се преместят зловещо напред заради

страхове от ядрена война, разрастването на изкуствения интелект и други екзистенциални заплахи.

Официалното време за 2026 г. ще бъде обявено в 10 ч. EST по време на пресконференция на живо с участието на

носителката на Нобелова награда за мир Мария Реса, както и експерти по ядрено оръжие, климатични промени, биологични заплахи и разрушителни технологии.

Какво представлява "Часовникът на Страшния съд" и как се определя

Създаден през 1947 г., когато страхът от ядрена война беше на своя връх, "Часовникът на Страшния съд" служи като метафора за това колко близо е човечеството до самоунищожение.

Часовникът е създаден от Bulletin of the Atomic Scientists, неправителствена организация, основана две години по-рано от Алберт Айнщайн, Дж. Робърт Опенхаймер и учени от Университета на Чикаго, които са участвали в разработването на първите атомни оръжия по проекта "Манхатън".

Всяка година часът се актуализира въз основа на това колко близо сме до катастрофа, причинена от човека, представена чрез полунощ; колкото по-близо са стрелките до 12, толкова по-близо сме до края.

Надеждата е, че този часовник ще мотивира човечеството да разреши "най-неотложните, причинени от човека екзистенциални заплахи", буквално и преносно връщайки времето назад за апокалипсиса.

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо.

Когато беше създаден, часовникът беше настроен на седем минути до полунощ; сега остава само 89 секунди до 12 - най-близко до самоунищожението.

"Според мен, стрелките могат да се преместят напред поне с една секунда", заяви Алисия Сандърс - Закре, ръководител на политиките в Международната кампания за премахване на ядрените оръжия, пред New York Post .

Прогнозата за 2026 г. наистина е мрачна, според експертите.

Сандърс - Закре смята, че алармата за Армагедон може да се увеличи заради световния арсенал от 12 000 ядрени оръжия и нарастващите напрежения между ядрени държави.

Скорошните сблъсъци и ескалиращите заплахи от пълномащабна война между Индия и Пакистан през лятото допълнително засилват този риск.

"Докато рискът от използване на ядрено оръжие е екзистенциална заплаха от 80 години, той се увеличи през последната година заради рязко нарасналите инвестиции в ядрените оръжия, все по-заплашителната ядрена реторика и действия", обяви Сандърс - Закре.

Междувременно д-р С.Дж. Беърд, изследовател в Центъра за изследване на екзистенциални рискове към Университета на Кеймбридж, заяви пред Daily Mail, че часовникът трябва да се премести напред с цели девет секунди, като посочи опасността от пряк ядрен конфликт между "световните суперсили".

"Мултилатералният световен ред вече е напълно разрушен, вече сме в многополюсна реалност", каза ученият.

Беърд посочи, че рискът от ядрена война не е непосредствен заради добрите отношения между Доналд Тръмп и Владимир Путин, но ще стане проблем в дългосрочен план, тъй като двамата лидери "вероятно няма да останат приятели завинаги".

Експертите също отбелязаха, че договорът New START, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на страните, трябва да изтече на 5 февруари.

Хамза Чоудри, ръководител по ИИ и национална сигурност в Института за бъдещето на живота, заяви, че "Часовникът на Страшния съд" трябва да се премести с пет до десет секунди напред.

Обречено ли е човечеството? Часовникът на Страшния съд определя съдбата ни

"За първи път от Студената война няма да има двустранен договор за контрол на оръжията, който да ограничава стратегическите арсенали на САЩ и Русия", каза той, добавяйки, че "това представлява фундаментален срив на архитектурата за контрол на ядрените оръжия."

Ядрената война не е единствената потенциална катастрофа на радара на наблюдателите на "Часовника на Страшния съд".

Беърд също предупреди за нарастващото присъствие на ИИ, който определя като "драйвер на екзистенциален риск" наравно с "ядрените оръжия".

В новата си книга If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All, компютърните учени Елиезер Юдковски и Нейт Соарес предупреждават, че човечеството ще бъде унищожено от синтетични вируси и други средства, ако не натиснем аварийния бутон.

"Ако някоя компания или група изгради изкуствен суперразум, използвайки сегашното разбиране за ИИ, всички ще умрем", предупреждават ИИ експертите, които работят в Института за изследване на машинния интелект в Бъркли (MIR) в уводните редове на книгата.