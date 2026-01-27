Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Ф евруари се очертава като месец на големите трансформации. Докато зимата бавно отстъпва, небесните конфигурации подготвят почвата за радикални промени в професионалния път, личните отношения и житейските приоритети на мнозина. С навлизането на Сатурн в Овен и мощното слънчево затъмнение на 17 февруари, старите модели ще бъдат разрушени, за да направят място на новото. Кои зодии ще намерят смелост да сменят работата си и за кого съдбата е подготвила романтична изненада?

Астрологичната прогноза за втория месец на 2026 година подсказва, че ключът към успеха ще бъде балансът между интуицията и дисциплината. Периодът е белязан от два важни енергийни центъра – новото начало, продиктувано от затъмнението, и нуждата от преосмисляне заради ретроградния Меркурий в края на месеца.

Някои знаци ще почувстват прилив на креативност, докато други ще трябва да подредят финансите си и да поставят ясни граници в отношенията си. Независимо от знака ви, февруари ще изисква от вас да спрете да бягате от важните решения.