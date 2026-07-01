България

От 1 юли 2026 пенсиите се увеличават със 7,8%

Над 2 милиона пенсионери ще получат по-високи пенсии, а минималната вече е 347,51

1 юли 2026, 06:42
От 1 юли 2026 пенсиите се увеличават със 7,8%
Източник: iStock

О съвременяването със 7,8% на пенсиите по т. нар. швейцарско правило влиза в сила от днес, 1 юли 2026 г. То ще обхване всички възрастни хора с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Очаква се около 2 038 400 пенсионери да получат увеличението. След прилагането на осъвременяването на пенсиите от днес пенсиите ще нараснат средно с около 40 евро, добавиха от НОИ. 

Важно за пенсиите от 1 юли: Спират COVID добавката, но влиза в сила увеличение

От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т. нар. вдовишка добавка, съобщи още осигурителният институт.

Според решение на Министерския съвет социалната пенсия за старост ще бъде увеличена също от днес и ще стане 183,81 евро.

Минималната пенсия също нараства на 347,51 евро, според приети от депутатите промени на второ четене в т.нар. удължителен закон на бюджет. 

Увеличават пенсиите от днес по Швейцарското правило

Народното събрание прие също така ковид добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли т.г. От НОИ също уточниха, че от днес при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т.нар. ковид добавка.

Изплащането на осъвременените пенсии ще започне от 7 юли.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
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