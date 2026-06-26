Свят

Пенсия в Швеция: Как функционира системата

Шведската пенсионна система се състои от три стълба: държавна пенсия, фирмена пенсия и частно спестяване

26 юни 2026, 09:06
Пенсия в Швеция: Как функционира системата
Източник: iStock

В Германия обмислят да реформират пенсионната система по модела на Швеция. Особеното в него е, че част от вноските за държавната пенсия се инвестират на фондовия пазар. Ето как функционира системата, пише Deutsche Welle.

Шведската пенсионна система се състои от три стълба: държавна пенсия, фирмена пенсия и частно спестяване. По-особеното в случая е, че част от вноските за държавната пенсия се инвестират на фондовия пазар - става дума за  - 2,5 процента от нея.

Всеки трябва да направи своя избор: или сам да определи в кой фонд да инвестира, или просто да избере шведския държавен фонд. Филип Ярхамн от шведската пенсионна агенция обяснява: "По-младите поколения почти вече не избират сами фонд. И това е напълно нормално. Който разбира от фондови пазари може да заложи на някой от препоръчаните фондове", казва за германската обществена телевизия АРД Филип Ярхамн от Шведската пенсионна агенция.

Колкото повече наближава пенсионирането, толкова по-предпазливо се инвестира
Шведският държавен фонд инвестира наред с другото в акции от цял свят. И през последните години е постигал двуцифрена средна доходност. Разбира се, все пак съществува риск борсовите курсове да спаднат. Идеята на шведския модел обаче е, че този, който има още много години до пенсионирането си, може да изчака тези колебания да отминат. Колкото повече наближава моментът на пенсиониране, толкова по-предпазливо се инвестира.

Много млади шведи имат доверие в пенсионната си система. "Мисля, че за повечето шведи това е нещо добро, особено ако човек не разбира много от финанси", казва един млад мъж, цитиран от АРД. "Вярвам, че държавата знае какво прави", споделя друг. А трети има известни притеснения: "Чувам и това, че парите може да не стигат за издръжка в бъдеще, което определено ме притеснява".

Пенсията зависи преди всичко от заплатата

Шведският модел не решава всички проблеми, свързани с пенсиите. Възрастта за пенсиониране се адаптира автоматично към продължителността на живота и наскоро беше вдигната до 67 години. Освен това: по-голямата част от пенсионното осигуряване продължава да зависи от заплатата.

Независимо от това е добра идеята част от пенсионните вноски да се инвестират на капиталовия пазар, убеден е 72-годишният швед Торбьорн Ершон. Пред АРД той казва, че не разбира критичното отношение на много германци по този въпрос. "Мисля, че някои хора имат погрешна представа за борсата. Ако добре комбинираш фондове и рискове, в крайна сметка често получаваш повече пари, отколкото ако просто ги оставиш в банката", уверява той.

Опитът на Швеция показва: борсата може да подпомогне държавната пенсия, но не решава проблема със застаряващите общества, се посочва още в публикацията на АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
пенсионна система Швеция Германия инвестиции фондов пазар пенсионни вноски държавна пенсия финанси пенсиониране капиталов пазар
Последвайте ни
Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната

Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната

Ужасът на

Ужасът на "Тракия": Говори мъжът, подал сигнал до 112 за смъртоносната катастрофа

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Нова измама: Звъни ти близък човек, чуваш гласа му, но отсреща стои непознат

България Преди 4 минути

В рубриката „Високо напрежение“ Татяна Йорданова показва защо някой може да звънне от вашия номер и дори да имитира гласа ви

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Лицензът на OFAC позволява на компании да преговарят за чуждестранните активи на руския петролен гигант до 25 юли, като всяка сделка ще подлежи на отделно одобрение

<p>ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток</p>

ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток след атака в Оманския залив

Свят Преди 2 часа

Международната морска организация временно прекрати операцията за извеждане на стотици плавателни съдове и хиляди моряци, докато бъдат потвърдени гаранциите за сигурност

Германия и Ливан: Бундестагът гласува за финалната фаза на мисията на ООН

Германия и Ливан: Бундестагът гласува за финалната фаза на мисията на ООН

Свят Преди 2 часа

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

България Преди 2 часа

Управляващите, синдикатите и работодателите сядат на масата за преговори, докато депутатите започват първото обсъждане на финансовата рамка на държавата

Парламентът продължава с промените в Закона за съдебната власт

Парламентът продължава с промените в Закона за съдебната власт

България Преди 2 часа

Депутатите ще довършат второто четене на законопроекта, който предвижда нови правила за избора на ВСС и разширяване на правомощията за искане на предсрочно освобождаване на главния прокурор

Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция

Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция

Любопитно Преди 2 часа

Добрият нощен сън е жизненоважен за здравето и правилното функциониране на тялото ни

Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска

Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска

Любопитно Преди 2 часа

Вместо екзотични деликатеси, съпругата на крал Чарлз III залага на скромна овесена каша с лъжица домашен мед от собствените ѝ кошери. Кардиолозите са във възторг от избора ѝ, но имат една важна забележка към начина, по който Камила приготвя сутрешното си меню

,

Как Русия обеднява заради войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Руската икономика се справя все по-трудно с продължаващата война срещу Украйна

Идва истинско лято: Горещ уикенд с температури до 36°

Идва истинско лято: Горещ уикенд с температури до 36°

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°

<p>Ужасът на &bdquo;Тракия&ldquo; отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки (ОБЗОР)</p>

Катастрофата на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки

България Преди 10 часа

При трагичния инцидент загинаха трима души, сред тях две 9-годишни деца, а днес последваха нови тежки катастрофи в страната

Русия иззе 18 000 „русофобски“ книги от окупираните части на Украйна

Русия иззе 18 000 „русофобски“ книги от окупираните части на Украйна

Свят Преди 11 часа

Руската държавна библиотека твърди, че изданията са преместени в специално хранилище за научни и изследователски цели

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

Свят Преди 11 часа

Най-малко 188 души загинаха, а над 1500 бяха ранени при най-мощното земетресение във Венецуела

Конго затегна мерките срещу ебола с 21-дневна карантина за пътуващи

Конго затегна мерките срещу ебола с 21-дневна карантина за пътуващи

България Преди 12 часа

Властите забраняват международни полети за хора, имали контакт със заразени или пребивавали в засегнати провинции

По време на горещата вълна: 200 души останаха блокирани във влак в Италия без работещ климатик

По време на горещата вълна: 200 души останаха блокирани във влак в Италия без работещ климатик

Свят Преди 12 часа

Аварията е станала между гара Ламбрате и Централната гара на Милано, а на място са изпратени пожарникари и полиция

<p>Тускю: Източният фланг на НАТО е доказателство за солидарността в алианса</p>

Доналд Тускю: Източният фланг на НАТО е доказателство за солидарността в алианса

България Преди 12 часа

"Никой от нас не се съмнява, че американското присъствие и сътрудничеството със САЩ служат на сигурността на Европа и на нашите страни", заяви полският премиер

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

Мими Иванова става почетен гражданин на София

Edna.bg

Ариана Гранде на 33: Любопитни факти, които дори най-големите фенове може би не знаят

Edna.bg

Последен шанс за Нова Зеландия срещу притиснатия до стената тим на Белгия

Gong.bg

Неприятен удар за Левски преди старта на Шампионска лига

Gong.bg

Ужасяващият разказ от първо лице на мъжа, подал сигнал до 112 за фаталния сблъсък на „Тракия”

Nova.bg

Нова схема: Обажда ни се близък човек, а отсреща стои измамник

Nova.bg