България

Гълъб Донев: Дефицитът остава 5,7%, одит може да промени данните за 2025 г.

Финансовият министър коментира и новите правила за домашната ракия: „Целта е да спрем търговията с алкохол с неясен произход“

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 2 октомври 2026, 10:05
Гълъб Донев: Дефицитът остава 5,7%, одит може да промени данните за 2025 г.
Източник: БГНЕС

Б юджетният дефицит за 2026 г. ще бъде изпълнен до заложения размер от 5,7% от брутния вътрешен продукт, като петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) не се очаква да промени този показател. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарния блицконтрол.

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Думите му дойдоха в отговор на въпрос на Николай Денков от „Продължаваме промяната“ за очакваното пето плащане по ПВУ в размер на над 1,8 млрд. евро и влиянието му върху бюджетния дефицит.

На 30 септември България изпрати до Европейската комисия петото и последно искане за плащане по НПВУ на стойност 1,823 млрд. евро.

Денков изрази съмнения дали заложеният дефицит от 5,7% е реалистичен и посочи, че според него би могло да се очаква ниво около 4%. Той попита и какви ще бъдат последствията, ако прогнозата за дефицита се окаже неточна.

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  • Дефицитът към края на септември

Донев посочи, че към края на септември по предварителни данни бюджетният дефицит е 2,8% от БВП. По думите му обаче традиционно през последното тримесечие се концентрират значителни разходи.

Сред тях са социални плащания, капиталови разходи, средства за почистване и поддръжка на пътищата и други плащания.

Финансовият министър подчерта, че петото плащане по ПВУ се очаква в края на годината и е включено в бюджетните разчети.

„Дефицитът за тази година е рекорден и този дефицит се дължи на политиките, които са водени години наред“, каза Донев.

Той посочи социалните плащания и разходите за персонал като сред основните фактори за заложения дефицит.

В отговор на въпрос на Ивайло Мирчев от „Демократична България“ Донев заяви, че размерът от 5,7% отразява състоянието на публичните финанси.

„Сега берем плодовете на всичко това, което е приемано като решения“, каза финансовият министър.

По думите му през тази година са предвидени 1,1 млрд. евро за инвестиционната програма за общините и 3,8 млрд. евро по ПВУ.

Донев припомни и авансово внесения от банките данък в размер на 1 млрд. лева, както и авансово внесения междинен дивидент от държавните предприятия. Според него тези плащания влияят върху състоянието на публичните финанси през тази година и ще продължат да имат отражение и през следващите две години.

Финансовият министър съобщи още, че предстои да бъдат сключени договори със строителни фирми за текущ ремонт и поддържане на пътища, пътна инфраструктура и зимно почистване. По думите му тези разходи ще бъдат допълнително около 450 млн. евро.

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  • Може ли да се промени отчетът за бюджета за 2025 г.

Донев коментира и резултатите от одита на публичните финанси, възложен на Сметната палата.

Ако проверката установи, че през 2025 г. са извършени разходи, които не са били осчетоводени, отчетът за изпълнението на държавния бюджет за миналата година ще бъде променен.

Темата беше повдигната от Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС. Тя попита за приетия отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г., в който след прилагането на дерогацията за разходи за отбрана е записано, че дефицитът е 2,9% от БВП.

Донев заяви, че Сметната палата трябва да приключи окончателния си доклад в края на октомври. След това Министерството на финансите, Националният статистически институт и Евростат ще разполагат с окончателните данни.

Ако проверката покаже, че всички разходи са отчетени коректно, данните ще останат непроменени.

„Но ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 г., каквато е била практиката, то съответно ще има промяна по отчета на разходите за държавния бюджет за 2025 година“, каза Донев.

Петкова заяви, че по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия регионалният министър Иван Шишков е посочил данни за прехвърлени разходи на стойност над 1 млрд. лева, които тя определи като манипулирани. По думите ѝ ГЕРБ-СДС разполагат с доказателства и при необходимост ще сезират съответните институции.

В отговор Донев призова да не се поставя под съмнение работата на официалните институции.

„Каквито дати покажат тези документи, това влиза в отчета. Дали ще бъде срам за България показването на истината, ако истината е такава, нека стане ясно какво сме правили през годините“, заяви финансовият министър.

Той подчерта, че одитът е възложен на Сметната палата от Народното събрание и резултатите от него ще имат официален характер.

„Всичко, което ще бъде в доклада на Сметната палата, има официален характер и ние няма как да не се съобразим с данните, които ще бъдат посочени в този доклад“, каза Донев.

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  • Какво се променя за домашната ракия

По време на блицконтрола финансовият министър коментира и предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с домашната ракия.

По думите му основната цел на текстовете е да се спре търговията с домашна ракия с неясен произход и без доказателства за качеството ѝ в стопански и търговски обекти.

„Основната цел на предложението, което е било направено от експертите в Министерството на финансите, е да се пресече, да се забрани, да се спре търговията с домашна ракия без ясен произход и без доказателства за качеството на тази течност в стопански обекти“, заяви Донев.

Той уточни, че текстът ще бъде редактиран, за да не позволява двусмислено тълкуване и да няма съмнения какви действия могат да предприемат контролните органи.

Донев посочи данни на Агенция „Митници“ за открити през 2025 г. и от началото на 2026 г. големи количества етилов алкохол с неясен произход в стопански обекти.

По думите му става въпрос за места като ресторанти, къщи за гости, фризьорски салони и автосервизи, в които при проверки са откривани количества алкохол без необходимите документи.

Финансовият министър подчерта, че действащото законодателство и в момента забранява търговията с такава ракия.

„Нито са имали идея да забраняват държането на такава ракия от тези, които произвеждат ракия и от техните семейства“, каза Донев.

Той коментира и предложението на „Демократична България“ да се даде възможност на малки производители не само да подаряват, но и да продават в ограничени количества домашна ракия.

„След като искате да разрешите продажбата и употребата на такъв алкохол в малки обекти, трябва да държим сметка на качеството на този алкохол, да държим сметка за здравето и живота на българските граждани“, заяви Донев.

„Нашата цел е преди всичко запазване на здравето и живота на българските граждани“, допълни финансовият министър.

Правителството вече заяви, че предложените текстове ще бъдат прецизирани след общественото обсъждане. Донев уточни, че намерението не е да се засягат традициите и личната употреба на домашна ракия, а да се ограничи търговията с произведен при специален режим алкохол в търговски обекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Мартин Леков, Анелия Цветкова    
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