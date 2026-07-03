България

Бюджетен дефицит 2027 - правителството обещава намаляване на дълга

Премиерът Румен Радев заяви, че задачата е трудна, но приоритетна

3 юли 2026, 11:22
Бюджетен дефицит 2027 - правителството обещава намаляване на дълга
Източник: БТА

А нгажираме се с бюджета за 2027 г. да покажем чувствително намаляване на дефицита и по възможност и на заемите. Ако можем да намалим бюджетния дефицит в проектобюджета за тази година, нека го направим, но това е изключително трудна задача. Това каза министър-председателят Румен Радев по време на парламентарния блиц контрол в отговор на въпрос от групата на ГЕРБ-СДС относно заложения от правителството висок бюджетен дефицит във финансовата рамка за тази година.

Бюджетът се внася от правителството, но трябва да бъде приет от парламента, така че се надявам на един задълбочен, отговорен и открит дебат по тази тема, каза Радев и увери, че правителството е готово да търси рационални решения. Радев определи като грубо нарушение към българските граждани цялата политика на формиране на бюджета през последните години, за да се стигне сега до такъв дефицит, който не е измислен от министъра на финансите. Румен Радев каза, че дефицитът е резултат от волунтаризма, популизма и неадекватните действия на няколко поредни парламента и правителства.

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Радев допълни, че сред причините да се стигне до това положение е системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък, който се полага следващата година и много други причини. Премиерът каза, че се спира прехвърлянето на неразплатени дейности за следващи години. Възможни варианти за намаляване на бюджетния дефицит са били намаляване на доходите на работещите хора, неплащане на инвеститорите и задушаване на българската икономика, спиране на увеличаването на пенсиите, каза Радев и допълни, че правителството няма да направи всичко това.

От трибуната на парламента министър-председателят обеща пълна финансова дисциплина, ревизия на плащанията, които ще бъдат направени за дейности, приети от предишни правителства и утвърдени от това Народно събрание без да бъдат финансово осигурени. Ще бъдат направени проверки дали ще се плати, но средствата са заложени и трябва да бъдат изпълнени, заяви Радев. 

По повод на реформата в държавната администрация и укорите към правителството защо не я е реформирало сега, премиерът каза, че това няма как да стане веднага, защото администрацията не може да бъде "орязана" механично. Извършва се преглед на дейностите, които могат да бъдат дигитализирани, каза още Румен Радев.  

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Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че правителството подготвя механизъм, който да осигури финансиране на всички започнати проекти по Инвестиционната програма за общините.

По думите на Донев тригодишната инвестиционна програма за общините е била финансово необезпечена още при създаването си. Той посочи, че през 2024 г. в програмата са били включени над 2800 проекта на прогнозна стойност над 3,4 млрд. евро, като през същата година са били разплатени едва 255 млн. евро. Това означава, че над 87 процента от планираните средства не са изплатени.

През 2025 г. броят на проектите е нараснал до над 3400 с обща прогнозна стойност над 4,2 млрд. евро, като през годината са били изплатени около 21 процента от необходимите средства.

За 2026 г. с удължителния закон за бюджета са предвидени 460 млн. евро за разплащания по програмата. До момента са изплатени около 410 млн. евро.

Финансовият министър съобщи, че към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са подадени заявления за плащане по 230 проекта на обща стойност над 1 млрд. евро.

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Вицепремиерът подчерта, че натрупаните задължения по общинската инвестиционна програма водят до значителен преразход, който не е бил предвиден в държавните бюджети през последните три години.

„Остатъкът за заплащане е огромен и с проекта на Закона за държавния бюджет сме предвидили още 600 млн. евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои тяхното приключване, извършване на общинските дейности, така че да не останат разкопани  и недовършени проекти, да могат да бъдат завършени проектите за водопровод и каналиция в редица общини и населени места“, заяви Донев. 

По думите му и през 2027 г. ще останат за разплащане над 600 млн. евро.

Министърът допълни, че в момента се събира информация от общините за всички започнали проекти, като се подготвя механизъм, който да гарантира продължаването на финансирането на онези обекти, по които вече има започнало изпълнение, сключени договори и подписани споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, независимо че първоначално за тях не е било осигурено бюджетно финансиране.

Източник: БТА, София Господинова    
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