Звездата от "Семейство Симпсън", който завършва трагично живота си, убит от собствената си съпруга

Ф еновете на сериала "Семейство Симпсън" със сигурност наброяват милиони по света, още повече, че анимираният ситком продължава вече рекордните 35 сезона. Дебютирал на малкия екран още през далечната 1989 година, той продължава да държи завидно ниво на популярност и днес, въпреки че през годините неведнъж са предричали, че шоуто достига своя финал.

С него са израснали не едно и две поколения през годините, но със сигурност една голяма част от тях едва ли подозират, че сагата е свързана и с драматични събития покрай един от актьорите в състава си. По-наблюдателните почитатели може и да са забелязали, че един глас от първите сезони липсва и това е този на Фил Хартман, озвучавал Трой Макклур, Лионел Хътц и дори Бил Клинтън.

За първите 10 сезона той е част от общо 52 епизода на "Семейство Симпсън" и е глас на общо 19 персонажа, преди през 1998 година да завърши трагично живота си... убит от собствената си съпруга. По това време половинката му Брин Омдал, с която имат и две деца, вече е пристрастена към наркотиците и алкохола и е трудно подвластна на разума.

On May 28, 1998, Phil Hartman was shot and killed by his wife, Brynn, in a murder-suicide at the couple’s home in the Los Angeles suburb of Encino pic.twitter.com/pTGMpr8t4S