Звезда от „Гладиатор” почина внезапно

Ш отландският актьор Майк Мичъл, известен с ролите си във филмите „Гладиатор” и „Смело сърце”, е починал на 65-годишна възраст в югозападния турски курорт Фетие, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии.

В петък представител на Мичъл сподели пред сайта Ти Ем Зет (TMZ) потвърди, че актьорът е

починал от сърдечен удар,

докато е бил на яхтата си в Турция. Той е живеел на борда заедно със съпругата си Дениз.

