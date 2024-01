Михаел Шумахер може вече да „сяда на масата за вечеря“ със семейството си

М ихаел Шумахер може вече да „седя на масата за вечеря“, според пенсионираната звезда от Формула 1 Джони Хърбърт.

Шумахер, който спечели седем световни първенства през своята кариера, пострада при трагичен инцидент със ски през декември 2013 г., а лекарите го поставиха в медицинска кома.

Състоянието на Шумахер, който претърпя няколко операции, е обвито в мистерия оттогава.

Сега обаче изглежда, че е предоставена актуална информация за състоянието за германеца, която бившата британска F1 звезда Хърбърт разкри в скорошно интервю.

Michael Schumacher is able to 'sit at the dinner table' at his luxury villa, F1 insiders claim, as new details of his situation emerge 10 years on from his tragic skiing accident https://t.co/cTyz1BYPHi pic.twitter.com/QRpyDVJbUL