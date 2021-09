Принцеса Даяна не искала да танцува с Джон Траволта в Белия дом, а с друг

П ринцеса Даяна и принц Чарлз бяха на официално посещение в САЩ в началото на ноември 1985 г. Кралската двойка отсяда в Белия дом, където присъства на гала вечеря на 9 ноември.

От тази вечер са емблематичните снимки на 24-годишната принцеса на Уелс, която танцува с актьора Джон Траволта на музиката от неговия филм от 1977 г. „Треска в събота вечер“.

Снимки и видеокадри от танците обиколиха света, а роклята, с която е облечена принцесата става известна като „роклята Траволта“.

Двойката танцува на най-големите хитове от „Треска в събота вечер“, както и на песента You’re The One That I Want от друг легендарен филм на Джон Траволта „Брилянтин“, преди друга холивудска звезда Том Селек да се намеси за валс с Даяна.

На гала вечерята присъстваха звездни имена като Том Селек, Глория Вандербилт, Есте Лаудер, Михаил Баришников и оперната звезда Леонтин Прайс. Някои от поканите били лично от принцеса Даяна, включително за Траволта, Клинт Истууд и Нийл Даймънд.

По-късно става ясно, че макар Даяна да танцува с Джон Траволта, този танц е можело да не се случи. Изглежда принцесата е искала да танцува, но с някой друг, а не точно с актьора.

Нанси Рейгън се приближила до Джон Траволта и му казала, че принцесата на Уелс иска да танцува с него, това не е цялата история.

Актьорът не е бил наясно, че всичко това е било дирижирано от семейство Рейгън по имиджови причини, а самата Даяна се надявала, че ще бъде поканена на танц, но от съвсем различен партньор. Според бившия иконом на принцесата, тя отишла на гала вечерята с надеждата да танцува с прочутия руски балетист Михаил Баришников.

Години по-късно, през 2007 г., Джон Траволта си спомня за танците с Даяна: „В полунощ трябваше да я потупам по рамото и да ѝ кажа: „Бихте ли желали да танцуваме?“. Тя се обърна и наклони глава по онзи специфичен за лейди Даяна начин и танцувахме в продължение на 15 минути.

Никога няма да го забравя. Толкова съм поласкан, че имах възможността да изпитам това

и знам със сигурност, че това беше любимият ѝ момент от посещението ѝ в САЩ. Чувствам, че направих живота ѝ по-добър, тя направи моят живот по-добър и аз много съжалявам, че тя вече не е тук“.

В крайна сметка в онази вечер принцеса Даяна танцува с Траволта, Том Селек и Клнт Истууд, но така и не танцува с Михаил Баришников.