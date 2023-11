Зловещо зелено небе: Наблюдаваха необикновено явление на Марс

З а първи път в нощното небе на Марс е открито зелено сияние. Science Alert посочва, че бихме могли да наблюдаваме интересният феномен, без да сме въоръжени със специализирана професионална техника.

Докато е обикаляла около Марс, мисията ExoMars Trace Gas Orbiter на Европейската космическа агенция (ЕКА) е забелязала марсианското нощно небе да свети с проблясъци в оптичния спектър.

Светлината е толкова ярка в полярните райони, че изследователите може да я използват като източник на светлина, разказват експерти.

"Тези наблюдения са неочаквани и интересни. Те могат да бъдат полезни при бъдещи пътувания до Червената планета", казва планетарният учен Жан-Клод Жерар от Университета в Лиеж в Белгия.

Всъщност нощното сияние е често срещано явление в атмосферите на Слънчевата система. Редица неща могат да накарат нашата атмосфера да излъчва собствена светлина през нощта.

Nightglow on Mars is as bright in ultraviolet as our northern lights on Earth.



Images of the pulses of light, taken by our @NASAMars MAVEN orbiter, are being used by scientists to illuminate complex circulation patterns in the atmosphere: https://t.co/ridRVZ4tHR pic.twitter.com/W5nv7wU8pK