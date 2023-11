Зловещият ритуал на тибетските небесни погребения

Т ибетските небесни погребения представляват поразителна и донякъде шокираща традиция, при която останките на починалия се дават на лешояди. Тази практика, дълбоко вкоренена в тибетската култура, е известна като „небесно погребение“. Въпреки че може да изглежда отблъскващо за тези, които не са запознати с него, ритуалът има значителна философска и екологична стойност за тибетците.

Ритуалът и неговото изпълнение

Същността на тибетското небесно погребение се крие в неговата простота, съобщава Ancient Origins.

Тялото на мъртвеца се разрязва от човек, предвиден да изпълнява именно тази дейност, наричан майстор. След това останките се оставят на голяма надморска височина, където брадати лешояди или „Дакини“ („небесни танцьори“ - буквален превод - бел.ред.) ги изяждат.

