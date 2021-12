Уникалнo, непознатo досега растениe, откриха в Тибет (СНИМКИ)

М еждународен екип от ботаници откри неизвестен досега вид бегонии в окръг Медог в Южен Тибет. Уникалното цвете може да достигне височина от 3,5 м, което го прави най-големия вид от този подклас растения, пише Scitech Daily.

Първите снимки и описания на този вид бегонии са публикувани от учени в статия в научното списание PhytoKeys.

"Местообитанието на това растение, което в момента е най-високата бегония на Земята, се оказа много фрагментирано. Затова Begonia gigantica ще бъде добавена към списъка на уязвимите видове, открити в Южен Тибет", пишат изследователите.

