Зловеща история: Шокиращата мода на бебешките клетки

М оже да ви се струва варварско, но да сложите бебе в клетка е било смятано за нещо съвсем нормално само преди век.

Висящите „бебешки клетки“ излезли на мода, след като били изобретени през 1922 г., но всичко е тръгнало от книгата на д-р Лутър Емет Холт от 1884 г. - „Грижата и храненето на децата“.

Там е написано, че бебетата трябва да бъдат „проветрявани“.

„Необходим е чист въздух за обновяване и пречистване на кръвта, а това е също толкова необходимо за здравето и растежа, колкото и правилната храна“, пише Холт. „Апетитът се подобрява, храносмилането се подобрява, бузите стават червени и се виждат всички признаци на здраве.“

Тогава се е мислело, че този метод помага за здравето на бебетата и укрепва имунната им система, за да издържат по-лесно при обикновени настинки. Смятало се, че излагането на бебета на ниски температури - както навън, така и чрез къпане в студена вода - ще им осигури известен имунитет срещу заразяване с леки заболявания.

In the late 19th century, in Britain, they used to "air" babies to promote healthy life. This got started cropping from the parenting books and was introduced by Dr. Luther Emmett Holt who wrote about "airing" in his 1894 book The Care and Feeding of Children. pic.twitter.com/kcimTKVv4p