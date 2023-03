Децата с домашни любимци по-рядко развиват хранителни алергии

И зследване показва, че бебетата, които живеят с домашни котки или кучета, може да са по-малко склонни да развият хранителни алергии, когато пораснат, в сравнение с тези, които живеят в домове без домашни любимци.

Контактът с кучета е свързан с по-малък риск от алергии към яйца, мляко и ядки, докато контактът с котки е свързан с по-малък риск от алергии към яйца, пшеница и соя, установи анализ на повече от 65 000 бебета от Япония.

Children who live with cats or dogs during fetal development and early infancy may be less likely than other kids to develop food allergies, according to a new study. https://t.co/csVXZDDySW