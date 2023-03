Проучване: Преждевременно родените бебета са по-уязвими към болка

П реждевременно родените бебета не привикват към повтаряща се болка по начина, по който това правят доносените деца, тийнейджърите и възрастните, установи британско проучване, цитирано от електронното издание Юрикалърт.

Изследването е на специалисти от лондонския Юнивърсити колидж.

