Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Защо пълзенето е най-добрата „фитнес тренировка“ за бебето и какви са рисковете от твърде ранното изправяне

27 април 2026, 14:17
Д вигателното развитие на бебето не е просто списък от нови движения, а важен процес, който помага да се постави основата за здравето му в бъдеще.

Често в бързината да видят първите крачки, родителите пропускат ключови етапи. В първите месеци промените се случват буквално пред очите ни. Важно е обаче да знаем как да подкрепим детето, без да изпреварваме естествения му ритъм.

  • Как се развива бебето – основни ориентири

Въпреки че всяко дете следва свой собствен ритъм, съществуват общоприети етапи, които служат за ориентир на родителите:

  • Около 3–4 месец: Бебето започва да държи стабилно главата си и да се обръща по корем.
  • Около 5–6 месец: Появяват се първите опити за обръщане в двете посоки и повдигане на тялото.
  • Около 6–8 месец: Периодът, в който много бебета започват да седят стабилно и да пълзят.
  • Около 9–12 месец: Изправяне с опора и първи опити за придвижване покрай мебели.
  • След 12 месец: Първи самостоятелни крачки.

Ето кои са основните моменти, на които да обърнем внимание:

Пълзенето

Много родители се радват, когато детето пропусне пълзенето и се изправи веднага, но всъщност този етап е „златният стандарт“ за здрава стойка. Пълзенето укрепва мускулите на гърба и коремчето, които по-късно ще държат гръбнака изправен.

Най-добрата подкрепа тук е свободното време на пода. Оставете бебето да изследва пространството самостоятелно – това е неговата най-полезна тренировка.

Дилемата за проходилката

Темата за проходилките е една от най-дискутираните сред родителите и специалистите, а мненията често са разнопосочни. Докато за едни те са практично улеснение в ежедневието и начин детето да се забавлява, много експерти по детско развитие съветват да се подхожда с внимание към тях. Основното притеснение на специалистите е, че проходилката може да постави тялото в позиция, за която мускулатурата още не е напълно готова.

Важно е да знаем, че без значение каква страна ще заемете в този дебат, най-добре е да се консултирате със специалист как правилно да подкрепите детето в периода на прохождане, за да сте сигурни, че то стъпва стабилно и уверено.

Първите обувки – кога и какви?

Един от най-честите въпроси е кога да купим първите обувки. Истината е, че докато бебето се учи да стои стабилно у дома, е най-добре да бъде босо или по чорапи с антихлъзгаща подметка. Усещането на повърхността помага на свода да се оформи правилно. Обувките стават необходими едва когато детето започне да прави уверени крачки навън.

Отговори на тези и още много други въпроси ще може да получите от водещи специалисти по време на тазгодишното безплатно събитие на „Ох, на мама!" за бременни и родители, което ще се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК в София.

!!! Местата са ограничени, а пълната програма и регистрация ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори PufiesFutureValentisНМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за Българиянашите основни спонсори Sopharmacy/NanibellBioGaia®ЕЛАНА Фонд МениджмънтНечовешки магазиниBebeMaxкакто и на нашите партньори Crazy KidsКendy PharmaДКЦ НеоклиникKalooLilliputiensOne – EcoNelVAASTRATEXМетЛайф БългарияGoto jewellery and diamondsNatur PharmaBioNino, PlasmonLittle Treasures Kids YogaDEVIN ИзворнаТермо Смарт ЕООДБочкоМатернеаEcowellECOS3PartyFoxHuggy BearCandy BabyBilkaInfo DARСветулкаиздателство „Ентусиаст“My ToyИздателство МАМА ЗНАЕПрестиж Wellness.

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки"Фондация "Деца на борда""SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

Два от тях са от Ловеч, а другите два - от луковитското с. Бежаново

"Той в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши", заяви Николай Денков

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

Матю Джеймс Съливан, на 39 години, е починал в дома си във Фолс Чърч, Вирджиния, на 12 май 2024 г. вследствие на смъртоносен коктейл от алкохол, алпразолам, циклобензаприн и имипрамин

"При трагичната развръзка на въстанието на мнозина от нашите предци им беше предоставен избор - чалмата или дръвника", отбеляза той

Цветков успя да направи внушителните 276 обиколки на лекоатлетическата писта, равняващи се на малко над 110 километра

След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив

Очаква се на съвещанието се търси изход от кризата и нова стратегия за връщане на доверието

Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август

Атаката е вторият подобен инцидент в рамките на няколко седмици

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

Основната цел на промените, предложени още през февруари и приети през март 2026 г., е да се отчита реалното местоживеене на семействата, а не формалните разлики между постоянен и настоящ адрес

На този фон Зеленски внесе в украинския парламент укази за удължаване на срока на военното положение и мобилизацията

