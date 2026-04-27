Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Д вигателното развитие на бебето не е просто списък от нови движения, а важен процес, който помага да се постави основата за здравето му в бъдеще.

Често в бързината да видят първите крачки, родителите пропускат ключови етапи. В първите месеци промените се случват буквално пред очите ни. Важно е обаче да знаем как да подкрепим детето, без да изпреварваме естествения му ритъм.

Източник: iStock/Getty Images

Как се развива бебето – основни ориентири

Въпреки че всяко дете следва свой собствен ритъм, съществуват общоприети етапи, които служат за ориентир на родителите:

Около 3–4 месец: Бебето започва да държи стабилно главата си и да се обръща по корем.

Около 5–6 месец: Появяват се първите опити за обръщане в двете посоки и повдигане на тялото.

Около 6–8 месец: Периодът, в който много бебета започват да седят стабилно и да пълзят.

Около 9–12 месец: Изправяне с опора и първи опити за придвижване покрай мебели.

След 12 месец: Първи самостоятелни крачки.

Ето кои са основните моменти, на които да обърнем внимание:

Източник: iStock/Getty Images

Пълзенето

Много родители се радват, когато детето пропусне пълзенето и се изправи веднага, но всъщност този етап е „златният стандарт“ за здрава стойка. Пълзенето укрепва мускулите на гърба и коремчето, които по-късно ще държат гръбнака изправен.

Най-добрата подкрепа тук е свободното време на пода. Оставете бебето да изследва пространството самостоятелно – това е неговата най-полезна тренировка.

Дилемата за проходилката

Темата за проходилките е една от най-дискутираните сред родителите и специалистите, а мненията често са разнопосочни. Докато за едни те са практично улеснение в ежедневието и начин детето да се забавлява, много експерти по детско развитие съветват да се подхожда с внимание към тях. Основното притеснение на специалистите е, че проходилката може да постави тялото в позиция, за която мускулатурата още не е напълно готова.

Важно е да знаем, че без значение каква страна ще заемете в този дебат, най-добре е да се консултирате със специалист как правилно да подкрепите детето в периода на прохождане, за да сте сигурни, че то стъпва стабилно и уверено.

Източник: iStock/Getty Images

Първите обувки – кога и какви?

Един от най-честите въпроси е кога да купим първите обувки. Истината е, че докато бебето се учи да стои стабилно у дома, е най-добре да бъде босо или по чорапи с антихлъзгаща подметка. Усещането на повърхността помага на свода да се оформи правилно. Обувките стават необходими едва когато детето започне да прави уверени крачки навън.

Отговори на тези и още много други въпроси ще може да получите от водещи специалисти по време на тазгодишното безплатно събитие на „Ох, на мама!“ за бременни и родители, което ще се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК в София.

!!! Местата са ограничени, а пълната програма и регистрация ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies , Future , Valentis , НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , нашите основни спонсори Sopharma cy /Nanibell , BioGaia® , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , Нечовешки магазини , BebeMax , както и на нашите партньори Crazy Kids , Кendy Pharma , ДКЦ Неоклиник , Kaloo , Lilliputiens , One – Eco , NelVA , ASTRATEX , МетЛайф България , G oto jewellery and diamonds , Natur Pharma , BioNino , Plasmon , Little Treasures Kids Yoga , DEVIN Изворна , Термо Смарт ЕООД , Бочко , Матернеа , Ecowell , ECOS3 , PartyFox , Huggy Bear , Candy Baby , Bilka , Info DAR , Светулка , издателство „Ентусиаст“ , My Toy , Издателство МАМА ЗНАЕ , Престиж Wellness .