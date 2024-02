200 млн. долара: Бюджетът за „Жокера 2“ е утроен

В се още остават няколко месеца до излизането по кината на продължението на филма "Жокер" на Тод Филипс от 2019 г., но знаем едно нещо за него: съобщава се, че бюджетът му е огромен.

Бюджетът на предстоящия филм "Жокера: Folie à Deux е 200 млн долара, съобщи IGN.

The first teaser for Joker 2 comes out this April! pic.twitter.com/WRKNBmIfyR