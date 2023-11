"Баща ми е като хищник и манипулатор": Лиса Мари Пресли не харесвала сценария на филма "Присила”

К ритиците са възхитени от последния филм на София Копола "Присила", създаден по мемоарите на бившата съпругата на Елвис Пресли, в които е описана връзката ѝ с него, но тяхната дъщерята Лиса Мари не го е одобрявала, предаде ДПА.

Според електронни писма, получени от "Варайъти", няколко месеца преди смъртта си през януари Лиса Мари пише на Копола, че е недоволна от начина, по който баща ѝ е представен в сценария.

Before her death earlier this year, Lisa Marie Presley expressed shock and horror over the depiction of her father Elvis Presley in the script for Sofia Coppola’s new film “Priscilla”: “My father only comes across as a predator and manipulative. As his daughter, I don’t read… pic.twitter.com/CODLTytMkn

Изданието "Ел Ей таймс" потвърди, че размяната на имейли между Копола и Пресли наистина се е състояла, както е описано от списанието.

Дъщерята на Краля на рока казала на режисьорката, че текстът е "шокиращо отмъстителен и презрителен". Тя също така изразила опасения, че филмът ще привлече нежелано внимание към внуците на Елвис и Присила, които вече скърбят за загубата на сина на Лиса Мари - Бенджамин Киоу.

Електронните писма на Лиса Мари, за които се твърди, че са изпратени през септември 2022 г., се фокусират най-вече върху това как връзката на нейните родителите - тема на мемоарите на майка ѝ "Елвис и аз" - ще бъде възприета от съвременната публика. Двамата започват да се срещат, когато Елвис е на 24 години, а Присила - на 14.

"Баща ми се явява само като хищник и манипулатор... шокиращо отмъстителна и презрителна гледна точка, но не разбирам защо?", пише Лиса Мари на режисьорката. "Ще бъда принудена да съм в позиция, в която ще трябва открито да кажа какво чувствам към филма и да тръгна публично срещу теб, майка ми и тази продукция", предупреждава Пресли.

Присила Пресли е сред изпълнителните продуценти на филма и обикаля САЩ, за да го популяризира, отбелязва ДПА.

Представители на Копола отказват да коментират съдържанието на имейлите.

"Притеснявам се, че майка ми не вижда нюансите или не осъзнава начина, по който Елвис ще бъде възприеман, когато този филм излезе", пише още Лиса Мари. "Чувствам, че трябва да защитя майка, която е прекарала целия си живот, пазейки наследството на баща ми. Притеснявам се, че тя не разбира намеренията, които стоят зад този филм, нито резултата, който той ще има".

Before her death, Lisa Marie Presley informed Sofia Coppola that she disagreed with the depiction of Elvis in #Priscilla.



“I will have to openly say how I feel about the film and go against you, my mother and this film publicly." https://t.co/g1HocPSREa