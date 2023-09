Жертва на модата: Карди Би се разходи из Ню Йорк с провокативна рокля (СНИМКИ)

П апараци заснеха американската рап певица Карди Би (истинско име - Белкалис Марленис Алманзар) в прозрачна рокля и без сутиен по улиците на Ню Йорк, съобщи в. "Дейли мейл".

Отбелязва се, че 30-годишната знаменитост е заснета през нощта на изхода на хотел в Манхатън. На публикуваните кадри тя се появява в тясна мрежеста рокля под коляното с черен цвят. Облеклото беше украсено с метални пръстени, щифтове, верижки и нанизи от бели мъниста и разкриваше интимни части от тялото на звездата, която беше без сутиен.

Изпълнителката носеше сандали с блестящи камъни на висок ток, обеци конго (обеци под формата на халки с различен диаметър), с коса на кок. Карди Би беше подчертала очите си с яркосини сенки.

