Карди Би хвърли микрофон по зрител, атакувал я с течност по време на концерт

Р апърката Карди Би хвърли микрофон по зрител от публиката, който я атакува с пълна с течност чаша по време на концерт в Лас Вегас в събота, предаде АФП.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb

Око за око, микрофон за питие. Когато присъстващ на изявата ѝ хвърли чаша към нея, певицата не се поколеба: от сцената тя запрати микрофона към този свой фен, сочат видеозаписи, разпространени в социалните мрежи в неделя.

Карди Би е поредната изпълнителка, която стана мишена на подобна атака. Неотдавна в Ню Йорк певицата Биби Рекса беше уцелена и ранена в лицето от мобилен телефон, припомня АФП. Според съобщения в медиите по време на концерт на Пинк в Лондон мъж хвърли на сцената торбичка, съдържаща прахта от кремацията на майка му.

Cardi B has a drink thrown at her onstage. She throws her🎤 exposing her lip sync. pic.twitter.com/5O3KV8p7bT