"Жената в мен": Бритни Спиърс издава биографията си през октомври

Б ритни Спиърс ще дебютира с мемоарите си "Жената в мен" на 24 октомври, съобщи издателят на книгата.

Биографията ѝ е обявена за "смела и удивително трогателна история за свободата, славата, майчинството, оцеляването, вярата и надеждата".

Britney Spears will debut her memoir “The Woman In Me” on October 24, according to the book’s publisher https://t.co/Yvbxp0KmGs