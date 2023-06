В предизвикателен бански: Бритни Спиърс показа извивки на плажа (ВИДЕО)

41-годишната изпълнителка на "Toxic" показа извивките си в изпепеляващ видеоклип в Instagram след първата годишнина от сватбата със съпруга си Сам Асгари.

Бритни се разхождаше по плажа в жълти бански, авиаторски слънчеви очила и шапка. Спиърс съчетава пикантното видео с песента "Field of Gold" на Стинг - подходящ избор за нейната ярка и смела визия. "👠👠👠", написа тя в поста.

Изпълнителката не е разкрила къде е на почивка, въпреки че публикува поредица от видеоклипове, показващи последното ѝ приключение.

Във вторник вечерта Спиърс публикува клип, на който се раздвижва на лодка в неоново розово двойно облекло, а Асгари я пляска по дупето.

В надписа си поп звездата заяви, че това е "първата ваканция на нея и съпруга ѝ от година насам", като нарече себе си "толкова благословена".

Не е ясно дали Спиърс и Асгари са планирали пътуването, за да отпразнуват годишнината си, която се пада на 9 юни.

Въпреки повода, певицата на "Gimme More" имаше много работа, след като се справи със семейна драма и "фалшив и клеветнически" доклад, който твърдеше, че е на метамфетамин. В историята се твърдеше, че певицата злоупотребява с наркотици от години, че и двамата ѝ синове с Кевин Федърлайн - Шон Престън, 17-годишен, и Джейдън, 16-годишен - са виждали наркотици, доставени в дома ѝ.

Britney Spears Shows Off Sun-Kissed Skin in New Beach Vacation Videohttps://t.co/4Ra3m7ZWlr pic.twitter.com/zuQOdury2O