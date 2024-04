Жена се оплака, че мъжът ѝ спи с родителите си

Ж ена разкри в социалните мрежи, че мъжът ѝ редовно спи с родителите си.

Според жената мъжът ѝ заспива с нея, но сутрин постоянно отива в спалнята при родителите си. Той обяснява необичайното си поведение със задуха в спалнята. А стаята на родителите му, каза той, е добре проветрена.

Притеснена жена потърси съвет, не разбирайки какво да прави в създалата се ситуация.

Много потребители предполагат, че лошата вентилация не е единствената причина за странното поведение на мъжа. Коментаторите посъветваха жената да поговори със съпруга си и да разбере защо той предпочита стаята на родителите си пред собствената си спалня. Някои също заподозиряха, че съпругът е нещастен в брака си или има любовна връзка, и затова редовно изчезва посред нощ.

