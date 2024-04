"Аз съм зависим към секса и това е жив кошмар!": Изповедта на един пристрастен мъж

П реди няколко седмици, докато една вечер гледахме телевизия, приятелката ми се сгуши до мен на дивана и се гушкахме. Просто гушкане. Не се възползвах автоматично от тази проява на обич като възможност да правим секс. Имахме просто, целомъдрено и доста прекрасно гушкане. И това беше. Но за мен бе колосално постижение.

Аз съм зависим от секса. Възстановяващ се. Имам хронично, разрушително разстройство, точно същото като пристрастените към алкохол, наркотици, храна или кражба. Подобно на моите събратя по страдание, аз съм наясно, че много хора, които четат това, цинично ще приемат, че просто медикизирам ужасяващото си поведение в опит да го рационализирам. И точно като други страдащи, моята зависимост причини хаос на връзките ми, самооценката ми и психическото ми благополучие. И все пак най-накрая се уча да се овладявам, както се вижда от събитията на дивана онази вечер.

DANIEL WHITEHAVEN: I'm a sex addict and it's a living nightmare