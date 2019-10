Жена рисува портрети на кралицата с... гърдите си (СНИМКИ)

Х удожничката Надя Матиевская от Беларус твори прекрасни портрети на британската кралица Елизабет Втора, но и не само, използвайки като четки собствените си гърди, съобщава в. "Метро".

Двадесет и една годишната дама от Минск е обсебена от Нейно Величество и кралската особа е нейната муза.

Но понякога Надя се отклонява от главното си вдъхновение и рисува грабващи пейзажи по споменатия анатомичен способ.

Надя покрива гърдите си с боя и я нанася на платното под различни ъгли и посоки, с което постига забележителни ефекти.

