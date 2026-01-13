Любопитно

Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

Алекс Мърфи Клайн открила, че тялото ѝ реагира на ДНК-то на съпруга ѝ Пол по начин, който предотвратява бременността

13 януари 2026, 10:05
Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе
Източник: iStock/GettyImages

А лекс Мърфи Клайн никога не е очаквала, че две години след брака ѝ най-голямото предизвикателство, пред което тя и съпругът ѝ ще се изправят, ще бъде биологично.

Но докато се опитвали да заченат, тя открила, че тялото ѝ реагира на ДНК-то на съпруга ѝ Пол по начин, който предотвратява бременността, пише списание PEOPLE.

Двойката, която се е оженила през 2023 г., започнала да прави опити за бебе с убеждението, че това ще стане „бързо и лесно“, разказа Алекс в предаването This Morning по ITV. Когато изминала една година без успех, те се обърнали към медицински изследвания, които първоначално не дали ясни отговори.

Лекарите не открили нищо медицински нередно при нито единия от тях и в крайна сметка им казали, че става въпрос за необяснимо безплодие. С надеждата да продължат напред, Алекс и Пол решили да прибегнат до ин витро оплождане (IVF), но първият опит бил неуспешен.

Докато се подготвяли за нов опит, Алекс почувствала, че нещо все още не се връзва. „Просто трябваше да натисна спирачките“, каза тя пред This Morning, обяснявайки, че телата и на двамата изглеждало, че функционират нормално.

В търсене на отговори двойката поръчала домашни кръвни тестове от Fertilysis и изпратила пробите си за анализ. Резултатите разкрили генетична предразположеност, която правела Алекс имунологично несъвместима с ДНК-то на Пол.

„Звучи като налудничаво заглавие“, каза Алекс в This Morning, но обясни, че имунната ѝ система „е натиснала спирачките и е казала: „Да атакуваме това“. Тя добави, че продължаването на IVF в този момент не би дало резултат, без първо да се адресира основният проблем.

Пол описа откритието като едновременно облекчение и ново емоционално изпитание. Макар че най-сетне имали обяснение, той каза пред This Morning, че пътят често го е карал да се чувства „безпомощен“.

Говорейки публично за първи път, Пол заяви, че е важно мъжете да бъдат открити относно проблемите с фертилитета. Той обясни, че срамът или гордостта често карат мъжете да мълчат, но споделянето на неговия опит може да помогне на други двойки да се чувстват по-малко сами.

Двойката започнала лечение, известно като LIT терапия, което включвало инжектиране на обработени проби от кръвта на Пол в Алекс, за да се помогне на имунната ѝ система да изгради толерантност. „Това е като имунотерапия“, каза Алекс в предаването, обяснявайки, че целта е тялото ѝ да спре да възприема неговото ДНК като чуждо.

Наред с инжекциите Алекс преминала и през допълнителни лечения, предназначени да регулират имунния ѝ отговор. По време на интервюто тя каза, че е направила четири инжекции и вече около шест месеца се подлага на терапията.

Въпреки трудностите Алекс каза, че диагнозата в крайна сметка ги е спасила от това да правят нови IVF опити без желания резултат. Тя сподели пред This Morning, че ранното откриване на причината вероятно е предотвратило множество неуспешни опити.

През цялото време двойката подчертавала колко е важно да се изправят срещу безплодието заедно. „Наистина е важно да го преживявате като двойка“, каза Пол, отбелязвайки, че процесът може да бъде емоционално изтощителен, ако се понася самостоятелно.

Макар пътят да е бил труден, Алекс и Пол казаха, че остават оптимисти за това, което предстои. Споделяйки историята си, те добавиха, че целта им е да насърчат други хора да задават въпроси и да се доверяват на инстинктите си, когато нещо не изглежда наред.

По темата

Източник: PEOPLE    
безплодие ДНК несъвместимост имунологична несъвместимост ин витро оплождане ЛИТ терапия генетична предразположеност имунна система мъжки фертилитет подкрепа за двойки репродуктивно здраве
Последвайте ни
Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 2 часа
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 4 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 3 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 3 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран</p>

Доналд Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран

Свят Преди 27 минути

Очаква се екипът по национална сигурност на Тръмп да проведе среща в Белия дом във вторник, 13 януари, за да обсъди опциите за Иран

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Любопитно Преди 30 минути

Затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Свят Преди 52 минути

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор"

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Свят Преди 54 минути

В съдебния иск се обвинява републиканската администрация на Тръмп в нарушаване на правото на свобода на словото, с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

Свят Преди 54 минути

Полина Александровна Азарних, 40-годишна бивша учителка, използва канал в Telegram, за да примамва млади мъже, често от бедни държави, да се присъединят към руската армия

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

България Преди 1 час

Жената е пострадала в квартал „Стадиона“

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Свят Преди 1 час

Льо Пен бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности, освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро

<p>Трифонов: Ще гледате ЕС през крив макарон</p>

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

България Преди 1 час

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край, завършва публикацията си лидерът на ИТН

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 1 час

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

<p>Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini</p>

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Технологии Преди 1 час

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

<p>Белият дом обяви кога Тръмп ще се срещне с&nbsp;венецуелската опозиционна лидерка</p>

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

България Преди 1 час

Те обяснили, че са я получили от дядото на единия

<p>Медведев с остро предупреждение: Ако Тръмп не побърза - край!&nbsp;</p>

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия

Координационният център за еврото с втори отчет

Координационният център за еврото с втори отчет

Пари Преди 2 часа

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Любопитно Преди 2 часа

Само с 13 букви, хавайският език е сред най-късите азбуки в света

В Русе учениците се връщат в клас

В Русе учениците се връщат в клас

България Преди 3 часа

Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

„Бях на 11 и исках да бъда забелязана“: Яна Маринова с болезнено откровение за момент, който е променил живота ѝ

Edna.bg

Светите мъченици Ермил и Стратоник – вяра и приятелство по-силни от страха.Кои имена празнуват днес?

Edna.bg

Бивш халф на ЦСКА отказа оферта от "червените", а сега го изхвърлиха от Кипър

Gong.bg

Кой е новият треньор на Реал Мадрид, в чието лице Флорентино Перес видя втори Зидан

Gong.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия

Nova.bg