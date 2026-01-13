Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

А лекс Мърфи Клайн никога не е очаквала, че две години след брака ѝ най-голямото предизвикателство, пред което тя и съпругът ѝ ще се изправят, ще бъде биологично.

Но докато се опитвали да заченат, тя открила, че тялото ѝ реагира на ДНК-то на съпруга ѝ Пол по начин, който предотвратява бременността, пише списание PEOPLE.

Двойката, която се е оженила през 2023 г., започнала да прави опити за бебе с убеждението, че това ще стане „бързо и лесно“, разказа Алекс в предаването This Morning по ITV. Когато изминала една година без успех, те се обърнали към медицински изследвания, които първоначално не дали ясни отговори.

Лекарите не открили нищо медицински нередно при нито единия от тях и в крайна сметка им казали, че става въпрос за необяснимо безплодие. С надеждата да продължат напред, Алекс и Пол решили да прибегнат до ин витро оплождане (IVF), но първият опит бил неуспешен.

Докато се подготвяли за нов опит, Алекс почувствала, че нещо все още не се връзва. „Просто трябваше да натисна спирачките“, каза тя пред This Morning, обяснявайки, че телата и на двамата изглеждало, че функционират нормално.

В търсене на отговори двойката поръчала домашни кръвни тестове от Fertilysis и изпратила пробите си за анализ. Резултатите разкрили генетична предразположеност, която правела Алекс имунологично несъвместима с ДНК-то на Пол.

„Звучи като налудничаво заглавие“, каза Алекс в This Morning, но обясни, че имунната ѝ система „е натиснала спирачките и е казала: „Да атакуваме това“. Тя добави, че продължаването на IVF в този момент не би дало резултат, без първо да се адресира основният проблем.

Пол описа откритието като едновременно облекчение и ново емоционално изпитание. Макар че най-сетне имали обяснение, той каза пред This Morning, че пътят често го е карал да се чувства „безпомощен“.

Говорейки публично за първи път, Пол заяви, че е важно мъжете да бъдат открити относно проблемите с фертилитета. Той обясни, че срамът или гордостта често карат мъжете да мълчат, но споделянето на неговия опит може да помогне на други двойки да се чувстват по-малко сами.

Двойката започнала лечение, известно като LIT терапия, което включвало инжектиране на обработени проби от кръвта на Пол в Алекс, за да се помогне на имунната ѝ система да изгради толерантност. „Това е като имунотерапия“, каза Алекс в предаването, обяснявайки, че целта е тялото ѝ да спре да възприема неговото ДНК като чуждо.

Наред с инжекциите Алекс преминала и през допълнителни лечения, предназначени да регулират имунния ѝ отговор. По време на интервюто тя каза, че е направила четири инжекции и вече около шест месеца се подлага на терапията.

Въпреки трудностите Алекс каза, че диагнозата в крайна сметка ги е спасила от това да правят нови IVF опити без желания резултат. Тя сподели пред This Morning, че ранното откриване на причината вероятно е предотвратило множество неуспешни опити.

През цялото време двойката подчертавала колко е важно да се изправят срещу безплодието заедно. „Наистина е важно да го преживявате като двойка“, каза Пол, отбелязвайки, че процесът може да бъде емоционално изтощителен, ако се понася самостоятелно.

Макар пътят да е бил труден, Алекс и Пол казаха, че остават оптимисти за това, което предстои. Споделяйки историята си, те добавиха, че целта им е да насърчат други хора да задават въпроси и да се доверяват на инстинктите си, когато нещо не изглежда наред.