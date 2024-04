Алергия към водата: Какво знаем за това рядко и загадъчно състояние

В сферата на медицинските аномалии малко състояния предизвикват любопитство и загриженост като аквагенната уртикария, известна като "алергия към водата".

Това рядко заболяване превръща привидно безобидния контакт с вода в мъчително изпитание, от което страдат хора като 22-годишния Лорен Монтефуско от Южна Каролина, САЩ.

С диагноза "алергия към водата" животът на Монтефуско е белязан от мъчителното усещане за парещ сърбеж дълбоко под кожата. Той се предизвиква само при допир с вода. Нейният разказ разкрива мъчителните преживявания, с които се сблъскват хората, борещи се с това загадъчно състояние.

В същността си алергията към вода се смята, че е резултат от анормален имунен отговор, предизвикан от взаимодействието на водата с кожата. Мислете за имунната си система като за бдителен пазител, който винаги е нащрек за нашественици. При аквагенната уртикария водата по някакъв начин предизвиква алармен отговор. Това води до отделяне на вещества като хистамин - причиняващи копривна треска, ранички и сърбеж.

