Защо амишите са хората с най-малко алергии в света?

А лергиите в днешно време изглеждат почти невъзможни от избягване - от котки, до фъстъци, лактоза и цветен прашец, хората могат да са алергични към всичко.

Но една група изглежда е имунизирана от тях, което е загадка за експертите, изучаващи алергиите.

Въпреки нарастващата честота на алергичните заболявания както в индустриализираните, така и в развиващите се страни, амишите остават изключително — и необяснимо — устойчиви.

Само 7% от децата амиши са имали положителна реакция към един или повече често срещани алергени при кожен тест, в сравнение с повече от половината от общото население на САЩ.

Дори децата от други традиционни селски семейства, които все още имат по-ниски нива на алергични заболявания в сравнение с децата, които не живеят в селски райони, са по-алергични от амишите, се казва в статия на „Вашингтон пост“.

Всъщност, една общност амиши, живееща в северната част на щата Индиана, се счита за една от най-малко алергичните популации, измервани някога в развитите страни.

„Като цяло, в цялата страна около 8 до 10% от децата страдат от астма. При децата амиши процентът вероятно е 1 до 2%“, казва Карол Обер, председател на катедрата по човешка генетика в Чикагския университет.

