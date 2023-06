Бионсе почете паметта на Тина Търнър с изпълнение на нейна песен на концерта си в Лондон

Бионсе отдаде почит на покойната Тина Търнър, която почина миналата седмица на 83-годишна възраст, с емоционално изпълнение на River Deep, Mountain High на концерт като част от световното си турне "Ренесанс", пише Page Six, цитиран от Рамблер.

Beyoncé pays tribute to Tina Turner at her concert in London by performing her hit “River Deep, Mountain High”.https://t.co/oRYLJpqZbf