Причината за смъртта на Тина Търнър вече е ясна

Н овината, че изпълнителката на „Private Dancer” – известна на феновете по целия свят като Кралицата на рокендрола – е починала в дома си в Швейцария, след като е страдала от неразкрита болест, разтърси света на 24 май.

Представител на легендарната певица хвърли светлина върху причината за кончината ѝ. Той е категоричен, че Тина Търнър е починала от естествена смърт.

Details of Tina Turner's funeral emerge after cause of death revealed https://t.co/Q9W4Qwbgg9 pic.twitter.com/ePHkW19tFy — Daily Mail Online (@MailOnline) May 26, 2023

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на Тина Търнър“, гласеше изявление, споделено чрез акаунтите на Търнър в социалните медии в сряда.

„С музиката си и безграничната си страст към живота тя омагьоса милиони фенове по света и вдъхнови звездите на утрешния ден. Днес се сбогуваме с една скъпа приятелка, която ни оставя най-великото си дело: музиката си. Цялото ни искрено състрадание е към нейното семейство. Тина, много ще ни липсваш.”

Нейният говорител Бърнард Дохърти отбеляза в допълнително изявление: „С нея светът губи музикална легенда и модел за подражание.“

Tina Turner's Cause of Death Revealed https://t.co/YdL1sgc03O — E! News (@enews) May 25, 2023

Родената в Тенеси изпълнителка започва музикалната си кариера през 1957 г., обединявайки се с Айк Търнър. Тя и Айк, който почина през декември 2007 г., си сътрудничиха в „River Deep – Mountain High“, „Proud Mary“ и други големи хитове.

Тина продължи да се занимава със собствена солова кариера, като се изстреля на върха на класациите с „What’s Love Got to Do with It” от Private Dancer от 1984 г.

Песента ѝ донесе наградата „Грами“ за запис на годината през 1985 г. По време на кариерата си тя спечели още 11 награди „Грами“ - включително най-добро женско рок вокално изпълнение - и постави три песни в Залата на славата на „Грами“.

Докато звездата на Тина Търнър продължаваше да изгрява, личният ѝ живот също привлече интерес. Тя и Айк бяха женени от 1962 г. до 1978 г., като посрещнаха сина си Рони през 1960 г. (Преди това тя посрещна сина си Крейг със саксофониста на Kings of Rhythm Реймънд Хил през 1958 г. и осинови две от децата на Айк след сватбата им.)

След като нейната бурна връзка с Айк приключи, Тина се започна да се среща с немския музикален изпълнител Ервин Бах през 1986 г.

Преди смъртта си Тина беше диагностицирана както с рак на червата, така и с бъбречна недостатъчност през 2016 г. Една година по-късно тя претърпя операция за трансплантация на бъбрек и влезе в пълна ремисия.

Tina Turner's cause of death has been revealed https://t.co/5ZeXvIKEWJ — Daily Caller (@DailyCaller) May 25, 2023

Личните ѝ предизвикателства продължиха през 2018 г., когато синът ѝ Крейг беше открит мъртъв на 59-годишна възраст от самонараняване с огнестрелно оръжие.

„Най-тъжният ми момент като майка“, туитна тя тогава. „В четвъртък, 19 юли 2018 г., казах последно сбогом на моя син, Крейг Реймънд Търнър, когато се събрах със семейството и приятелите си, за да разпръснем праха му край бреговете на Калифорния. Той беше на 59, когато загина толкова трагично, но той винаги ще бъде моето бебе.“

Четири години по-късно синът на Тина, Рони, почина на 62-годишна възраст поради усложнения от рак на дебелото черво през декември 2022 г.