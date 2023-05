Съпругът на Тина Търнър вероятно ще наследи половината от състоянието ѝ

Д ни след смъртта на Тина Търнър беше потвърдено, че съпругът ѝ Ървин Бах вероятно ще наследи половината от състоянието ѝ от 250 милиона щатски долара, съобщи в. „Мирър“.

Тина Търнър сключи брак с музикалния продуцент Бах преди 10 години след 27-годишна връзка. Той ѝ е дарил бъбрек и е спасил живота ѝ през 2017 г. Освен това я е подкрепял и при другите ѝ проблеми със здравето, включително и след преживения инсулт през 2013 г., преди сватбата им.

Афида, вдовицата на покойния син Рони на Тина Търнър, каза, че очакванията на семейството са половината състояние на певицата да отиде при съпруга ѝ.

„Тъй като тя се омъжи в Швейцария, мисля, че около 47 процента ще са за съпруга, а останалото за децата“, уточни тя.

Афида Търнър беше омъжена за Рони от 2007 г. до смъртта му през 2022 г. на 62 години от усложнения, свързани с рак на дебелото черво.

When Tina Turner left her first husband - who was also her boss, captor, and brutal tormentor - she snuck out of their Dallas hotel room with a single thought in her mind: "The way out is through the door."

From there she fled across the midnight freeway, semi-trucks careening… pic.twitter.com/DsSEgSCtdz