Дъщерята на Ким Кардашиян е нейният най-голям критик

Н е можете да поставите етикет на Ким Кардашиян. Откакто влезе в светлината на прожекторите с риалити сериала Keeping Up With the Kardashians през 2007 г., Кардашиян се превърна в телевизионна звезда, моден предприемач, иноватор в социалните мрежи, активист по наказателното правосъдие, студент по право, муза на дизайнери и майка. За това разказват от Vogue.

На 14 април в стрийминг мрежата Hulu излиза документална поредица за живота на звездата, в която тя ще сподели още една страна от себе си.

Само една знаменитост като Ким Кардашиян може да закрие Седмицата на модата в Париж, като заеме място на първия ред на Balenciaga, носейки предпазна лента от главата до петите, след което пък да учи за последните си правни изпити по време на пътуването със самолета до дома.

Говорейки за бременноста си, Ким каза: "Спомням си цялото преживяване от бременността в светлината на прожекторите, колко гадни бяха хората към мен в пресата за напълняването по време на бременност, но накрая осъзнаваш, че това няма значение. Отне ми време да стигна до този момент - момента, в който не ти пука, въпреки че пишат всички тези съобщения за теб."

На 41 години Кардашиян е постигнала усещане за вътрешно спокойствие.

Кардашиян не приема модния си възход за даденост. „Толкова е страхотно да видиш модна легенда на работа“, казва тя за сътрудничеството си с покойния Манфред Тиери Мюглер. „Мислите, че знаете всичко, но научавате толкова много само като гледате тяхната работа, виждате какво ги вдъхновява.“

Manfred Thierry Mugler 💔 My heart breaks. There’s no one like you! Your vision, your transformations, your magic! I am so honored to have known you, spent time with you and be a muse for you. pic.twitter.com/fBkuLmUwvf