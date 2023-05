Защо животът минава като на лента преди смъртта?

П реживелите близки срещи със смъртта често си спомнят за необикновени преживявания: виждат светлина в края на тунела, летят извън тялото си, срещат починали близки или си спомнят за важни житейски събития в един миг.

Фактът, че тези разкази имат толкова много общи елементи и идват от хора с различен културен произход, сочи възможен биологичен механизъм - механизъм, който все още не е разгадан от учените.

In a new paper published on Monday in the Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), researchers at the University of Michigan found evidence of surges in brain activity associated with consciousness in two dying patients.https://t.co/QJ2hU4WkYH