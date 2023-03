"0% шанс за оцеляване" в "Гинес": Близнаци се раждат на два часа от смъртта

К анадски брат и сестра, родени на 22 седмици, бяха обявени от Гинес за най-недоносените близнаци в света.

Адия и Адриал Надараджа са родени 126 дни преди термина, надминавайки предишния рекорд от 125 дни по-рано, поставен през 2018 г. от близнаци в американския щат Айова.

Ако децата бяха родени дори един час по-рано от 22 седмици, лекарите от болницата не биха опитали тяхното спасяване, казва Гинес, цитиран от ВВС.

Adiah and Adrial Nadarajah were born on 4 March 2022, at the gestational age of 22 weeks, or 126 days early — breaking by one day the previous record set in 2018 by American twins.





Обичайно бременността при хората трае 40 седмици, което означава, че Адия и Адриал са се появили на бял свят 18 седмици преждевременно.

Майка им Шакина Раджендрам казва, че когато е започнала да ражда само на 21 седмици и пет дни, лекарите са й казали, че бебетата „не са жизнеспособни“ и имат „0% шанс за оцеляване“.

Това е втората й бременност, след като губи първото си дете само няколко месеца по-рано в същата болница, близо до дома им в Онтарио.

HAPPY BIRTHDAY TO THE WORLD'S MOST PREMATURE TWINS!



The world's most premature twins, Adiah Laelynn and Adrial Luka Nadarajah, celebrate their first birthday on March 4.

Отец Кевин Надараджа каза, че от болницата им казали, че няма да могат да помогнат с толкова ранна бременност, оставяйки го буден през нощта да се моли с „лице, обляно в сълзи“.

Повечето болници не се опитват да спасят деца, родени 24 до 26 седмици преди термина. Но за щастие двойката успява да се премести в болницата Mount Sinai в Торонто, която разполага със специализирано отделение за интензивно лечение на новородени.

На втория ден от приема на родилката в болницата, 21 седмица и 6 дни от бременността - й е казано, че ако децата се родят дори няколко минути преди 22 седмици, те ще бъдат оставени да умрат.

Въпреки силното кървене, тя каза, че е направила всичко възможно да "задържи бебетата" още няколко часа.

Adiah and Adrial Nadarajah were born 126 days early and were not expected to survive

В крайна сметка водите й изтичат 15 минути след полунощ. Децата се раждат по-малко от два часа след като навлизат в 22 седмица на бременността.

Адиа и Адриал вече са доживели до една година, въпреки сериозните медицински проблеми в началото.

„Гледахме как бебетата почти умират пред очите ни много пъти“, каза г-жа Раджендрам. Въпреки че все още са внимателно наблюдавани от лекарите, близнаците се „справят страхотно“.

Най-преждевременно роденото бебе е Къртис Мианс от Алабама , който е роден на 21 седмици и един ден.