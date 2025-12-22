Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Н якои от жителите на Помпей, опитвайки се да избягат от изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., са носели вълнени палта и туники.

Това е изненадваща подробност, като се има предвид, че катастрофата се е случила в края на август, един от най-горещите месеци в годината в Неаполитанския залив. Дали това е доказателство за особено студено лято? Грешка в датирането? Или просто отражение на римските навици за облекло?

Some of the victims at Pompeii were wearing woolen cloaks when they died, even though it was August, new research finds. https://t.co/750xM8yYPa — Live Science (@LiveScience) December 17, 2025

Това са въпросите, на които се опитва да отговори екип, ръководен от Льoренс Алапонт, археолог от Университета на Валенсия, Испания. По време на конференция в Италия изследователите представиха проучване на отпечатъци от тъкани, запазени в четиринадесет гипсови отливки на жертви от Помпей. „Благодарение на нашата работа можем да знаем как са били облечени жителите този ден “, обяснява Льoренс Алапонт в прессъобщение.

Поне четири от четиринадесетте гипсови отливки разкриват останки от вълнени дрехи, материал, който човек би сметнал за твърде топъл за сезона. Въпросните римляни са носили туника и наметало, двоен слой дрехи, които са били тежки и предпазващи.

Според Льоренc Алапонт „не знаем дали тези дрехи са били използвани за защита от газове или от околната топлина, причинена от изригването “. Може би жителите са облекли набързо дебелите си наметала срещу горящата пепел или отлаганията от лапилите. Това откритие обаче съживява стар спор: наистина ли Везувий е изригнал през август? Някои изследователи отдавна твърдят за по-късна дата, през есента, въз основа на наличието на сезонни плодове, открити на мястото, или на стенен надпис с въглен.

Повечето историци обаче са съгласни относно датата 24 август 79 г. сл. Хр., потвърдена от свидетелствата на Плиний Млади, който наблюдавал изригването като тийнейджър, преди да го опише тридесет години по-късно в писмо до Тацит. Това обаче не изключва някои съмнения: „Ръкописната традиция е солидна – текстът споменава само 24 август“, отбелязва археологът Алисън Емерсън от университета Тулейн в Ню Орлиънс, Луизиана (САЩ). „Но дали тази дата точно отразява действителния ден на изригването, остава предмет на дебат.“

Историкът Педар Фос от университета ДеПоу в Грийнкасъл, Индиана, не е убеден, че тези тъкани показват необичайно студен климат. „Те са носили вълна, защото това са носили всички по онова време“, посочва той. Издръжлива, изолираща дори когато е мокра и евтина, вълната до голяма степен е доминирала в римския гардероб. „Около 90% от всички дрехи, навсякъде, са били изработени от вълна “, каза той пред "Лайв Сайънс". Ленът, бидейки по-лек, е останал крехък, а коприната и памукът са били запазена марка на елита. В този контекст не е необичайно жителите на Помпей да са се обличали топло.

От 19-ти век насам в Помпей са направени приблизително 104 гипсови отливки чрез изливане на гипс в празнините, оставени от разлагащите се тела под пепелта. Тези зрелищни репродукции завинаги улавят последните мигове на жертвите, но археолозите са преустановили производството, опасявайки се от повреда на човешките останки, все още затворени в този слой гипс. Освен това, изследваните отливки показват, че телата, открити както вътре, така и извън къщите, са били с едни и същи дрехи, което изглежда изключва възможността за леко домашно облекло.

Засега екипът на Льоренc Алапонт не твърди, че е определил окончателно причината за температурата или сезона. Техните открития просто показват, че тези римляни, хванати неподготвени от бедствието, са облекли каквито дрехи са имали под ръка: или по навик, или за да се предпазят от пепелта, парещия взрив или задушаващите газове. Във всеки случай, изследването обогатява разбирането ни за онези последни часове в Помпей. „Тази работа установява точно какво са носили жителите, когато са били убити, но не променя въпроса за климата. Не вярвам, че това противоречи на едната или другата страна,“ каза още Педар Фос.