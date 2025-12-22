Любопитно

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Дали това е доказателство за особено студено лято? Грешка в датирането? Или просто отражение на римските навици за облекло?

22 декември 2025, 08:47
Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram
Почитаме Света Анастасия – покровителката на лекари и аптекари

Почитаме Света Анастасия – покровителката на лекари и аптекари
Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан

Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан
Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"
Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината
Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара
Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо

Н якои от жителите на Помпей, опитвайки се да избягат от изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., са носели вълнени палта и туники.

Това е изненадваща подробност, като се има предвид, че катастрофата се е случила в края на август, един от най-горещите месеци в годината в Неаполитанския залив. Дали това е доказателство за особено студено лято? Грешка в датирането? Или просто отражение на римските навици за облекло?

Това са въпросите, на които се опитва да отговори екип, ръководен от Льoренс Алапонт, археолог от Университета на Валенсия, Испания. По време на конференция в Италия изследователите представиха проучване на отпечатъци от тъкани, запазени в четиринадесет гипсови отливки на жертви от Помпей. „Благодарение на нашата работа можем да знаем как са били облечени жителите този ден “, обяснява Льoренс Алапонт в прессъобщение.

Поне четири от четиринадесетте гипсови отливки разкриват останки от вълнени дрехи, материал, който човек би сметнал за твърде топъл за сезона. Въпросните римляни са носили туника и наметало, двоен слой дрехи, които са били тежки и предпазващи.

Според Льоренc Алапонт „не знаем дали тези дрехи са били използвани за защита от газове или от околната топлина, причинена от изригването “. Може би жителите са облекли набързо дебелите си наметала срещу горящата пепел или отлаганията от лапилите. Това откритие обаче съживява стар спор: наистина ли Везувий е изригнал през август? Някои изследователи отдавна твърдят за по-късна дата, през есента, въз основа на наличието на сезонни плодове, открити на мястото, или на стенен надпис с въглен.

Повечето историци обаче са съгласни относно датата 24 август 79 г. сл. Хр., потвърдена от свидетелствата на Плиний Млади, който наблюдавал изригването като тийнейджър, преди да го опише тридесет години по-късно в писмо до Тацит. Това обаче не изключва някои съмнения: „Ръкописната традиция е солидна – текстът споменава само 24 август“, отбелязва археологът Алисън Емерсън от университета Тулейн в Ню Орлиънс, Луизиана (САЩ). „Но дали тази дата точно отразява действителния ден на изригването, остава предмет на дебат.“

Историкът Педар Фос от университета ДеПоу в Грийнкасъл, Индиана, не е убеден, че тези тъкани показват необичайно студен климат. „Те са носили вълна, защото това са носили всички по онова време“, посочва той. Издръжлива, изолираща дори когато е мокра и евтина, вълната до голяма степен е доминирала в римския гардероб. „Около 90% от всички дрехи, навсякъде, са били изработени от вълна “, каза той пред "Лайв Сайънс". Ленът, бидейки по-лек, е останал крехък, а коприната и памукът са били запазена марка на елита. В този контекст не е необичайно жителите на Помпей да са се обличали топло.

Разгледайте останките на Помпей през нощта
12 снимки
ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО
ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО
ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО
ПОМПЕЙ ОСТАНКИ ЮНЕСКО

От 19-ти век насам в Помпей са направени приблизително 104 гипсови отливки чрез изливане на гипс в празнините, оставени от разлагащите се тела под пепелта. Тези зрелищни репродукции завинаги улавят последните мигове на жертвите, но археолозите са преустановили производството, опасявайки се от повреда на човешките останки, все още затворени в този слой гипс. Освен това, изследваните отливки показват, че телата, открити както вътре, така и извън къщите, са били с едни и същи дрехи, което изглежда изключва възможността за леко домашно облекло.

Засега екипът на Льоренc Алапонт не твърди, че е определил окончателно причината за температурата или сезона. Техните открития просто показват, че тези римляни, хванати неподготвени от бедствието, са облекли каквито дрехи са имали под ръка: или по навик, или за да се предпазят от пепелта, парещия взрив или задушаващите газове. Във всеки случай, изследването обогатява разбирането ни за онези последни часове в Помпей. „Тази работа установява точно какво са носили жителите, когато са били убити, но не променя въпроса за климата. Не вярвам, че това противоречи на едната или другата страна,“ каза още Педар Фос. 

Източник: БГНЕС    
Помпей Изригването на Везувий Римско облекло Вълнени дрехи Гипсови отливки Датиране на изригването Археологически проучвания Жертви на Везувий Текстилни отпечатъци 79 г. сл. Хр.
Последвайте ни

По темата

Президентството:

Президентството: "Трети март" нямат нищо общо с Румен Радев

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Изчисляват вторите пенсии по нов начин

Изчисляват вторите пенсии по нов начин

pariteni.bg
Сан Франциско показа защо автономните коли не са готови за реалността

Сан Франциско показа защо автономните коли не са готови за реалността

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 2 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 час
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 2 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 50 минути

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Депутатите излизат във ваканция

Депутатите излизат във ваканция

България Преди 20 минути

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Любопитно Преди 24 минути

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като съпруга на Джеф Безос с пищно парти, на което присъстваха Клои Кардашиян и Крис Дженър, а Ким отдаде почит онлайн – всичко това в бляскава атмосфера с луксозни тоалети и впечатляваща декорация

Преместиха от болница в затвора заподозрения терорист в Австралия

Преместиха от болница в затвора заподозрения терорист в Австралия

Свят Преди 1 час

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Ерика Кърк бързо се притече на помощ на Минаж

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

България Преди 2 часа

Като по чудо инцидентът се размина без пострадали

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Любопитно Преди 2 часа

Лукът е богат на антиоксиданти и кверцетин, който убива бактерии, бори възпаленията, регулира кръвната захар, поддържа костите, храносмилането и имунитета, помага за контрол на теглото и е нискокалоричен

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Свят Преди 2 часа

Всички екипажи от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Свят Преди 2 часа

Те са се съсредоточили по-специално върху „графика“ и „последователността на следващите стъпки“

Последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

Последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

България Преди 2 часа

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“

Арктика отчете най-горещата си година

Арктика отчете най-горещата си година

Любопитно Преди 2 часа

Изменението на климата предизвиква каскадни последици от топенето на ледниците и морския лед

<p>Съдът гледа делото срещу обвинените в малтретиране и убийства на животни в Перник</p>

Съдът гледа делото срещу Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник

България Преди 2 часа

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Любопитно Преди 3 часа

Бактерия от червата на японски жаби проявява забележително силни способности за унищожаване на тумори, когато се прилага интравенозно

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Любопитно Преди 3 часа

Ярката светлина намалява сънливостта и ускорява реакциите: проучване с 58 възрастни показва, че излагането дори за кратко подобрява бдителността, когнитивните функции и работната памет, като дава реални доказателства за ефекта в ежедневието

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Свят Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 5° и 10°

дрон

Атака с дрон на пазар в Судан уби 10 души

Свят Преди 11 часа

Не се съобщава кой е отговорен за удара

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Свят Преди 11 часа

В съобщението не се споменава ядрената програма на самия Пхенян, който проведе ядрени опити в нарушение на резолюциите на ООН

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Сагата продължава: Семейната драма при Бекъм се задълбочава

Edna.bg

Тези имена празнуват днес! Kои са поверията и обичаите за деня?!

Edna.bg

Нешка Робева разчувства България на сбогуване с великия Боян Радев

Gong.bg

Любов в Париж: Вратарят на ЦСКА Лапухов се сгоди

Gong.bg

„По следите": Как дадоха на съд адвокат, участвал в схеми за измами с обезщетения на пострадали и починали в катастрофи

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg