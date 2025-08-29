Любопитно

Еротична мозайка, открадната от нацист, е върната в Помпей след 80 години

Творбата изобразява еротична сцена: мъж лежи в леглото, докато жена стои над него, частично разсъблечена

29 август 2025, 13:07
Еротична мозайка, открадната от нацист, е върната в Помпей след 80 години
Източник: iStock

П о време на Втората световна война нацистки капитан се завръща у дома с еротична мозайка, която е откраднал, докато е служил в Италия. Капитанът подарява мозайката на цивилен, който я оставя на наследниците си след смъртта си. Сега, 80 години по-късно, мозайката е върната в Помпей, откъдето вероятно е била открадната по време на войната, разказва All That's Interesting.

Докато археолозите в Археологическия парк на Помпей са развълнувани, че обектът е върнат, те признават, че нещо е било безвъзвратно изгубено при самата кражба. Без да се знае точно откъде е дошла мозайката, много въпроси за нейния произход вероятно ще останат без отговор.

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Завръщането на еротичната мозайка

Според прессъобщение от Археологическия парк на Помпей, връщането на еротичната мозайка бележи края на история, започнала преди 80 години, когато тя е била открадната по време на Втората световна война.

Нацисткият капитан, който служи във военната верига за доставки в Италия, я пренася в Германия и я подарява на цивилен, който я съхранява до смъртта си преди няколко години. След това наследниците му се свързват с карабинерската част в Рим, специализирана в защитата на културното наследство.

След като е установено, че мозайката е „произведение, което е част от ограбените по време на войната произведения на изкуството, принадлежащи на италианското държавно наследство“, бързо са предприети стъпки за нейното репатриране. Археологическият парк на Помпей успява да определи, че мозайката произхожда от района около Везувий, чието изригване през 79 г. сл. н.е. унищожава близкия град Помпей.

Значението на върнатата мозайка

Въпреки че мозайката е важна част от наследството на Помпей, много въпроси около нея остават без отговор. Не е известно точно как германският капитан се е сдобил с нея, което затруднява установяването на пълния й произход.

Творбата изобразява еротична сцена: мъж лежи в леглото, докато гола жена стои над него и се пресяга към завивката му. Археолозите смятат, че мозайката вероятно датира между края на първи век пр. н.е. и първи век сл. н.е. и „може да е украсявала пода на спалня в domus или villa.“

Освен възрастта и вероятния й произход, мозайката е значима и поради сюжета си. Вместо да изобразява героични митове, тя показва сцена на ежедневна интимност между двама души, което може да представлява културна промяна в древното изкуство. Мозайката се присъединява към многобройните открития в Помпей от 18 век насам – от банкетни зали, пълни със стенописи, и разкошни къщи на аристократи, до 2000-годишни останки на костенурки и древни графити.

Въпреки това много въпроси ще останат без отговор. Тъй като мозайката е била открадната, археолозите не могат да установят точното й място на произход. Трудно е да се отговори и на въпроса за хората, които може да са я притежавали преди около 2000 години – дали са загинали при изригването на Везувий или са оцелели в близкия град, който не е бил разрушен.

„Всеки върнат ограбен артефакт е рана, която се лекува, и ние изразяваме своята благодарност на Отдела за защита за тяхната работа,“ казва Габриел Зухтригел, директор на Археологическия парк на Помпей.

Той добавя: „Раната не е в материалната стойност на произведението, а в историческата му значимост – ценност, която е сериозно компрометирана от незаконния трафик на антики. Не знаем точния произход на артефакта и вероятно никога няма да го разберем."

Това е поредният подобен случай, в който безценна творба на изкуството е открита десетилетия селд кражба от нацисти. Тази година  картина от колекцията на еврейския търговец Жак Гудстикер беше открита над 80 години по-късно в къща в Аржентина, принадлежала на високопоставен нацист, и наследниците на Гудстикер се стремят да я възстановят.

Източник: All That's Interesting    
Еротична мозайка Помпей Ограбен артефакт Втора световна война Нацистки капитан Завръщане Културно наследство Археология Италия
Последвайте ни

По темата

Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

Свят Преди 4 минути

28-годишната Ани Найт сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

България Преди 7 минути

Вече са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

България Преди 1 час

Една от мерките е забрана за транспорт на животни, освен ако те не са за клане

<p>Мъж от София изчезна безследно, полицията и близките му го издирват</p>

65-годишен мъж от София изчезна безследно, полицията и близките му го издирват

България Преди 1 час

Той е висок 175 см, със слабо телосложение и с очила

.

Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии?

Свят Преди 1 час

Руски дронове, включително такива с оптични влакна, контролират пътя, така че всяко движение е опасно

Сенатът в Мексико

Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ

Свят Преди 1 час

Сблъсъкът избухна между двама високопоставени сенатори

ТЕЛК решенията вече са достъпни изцяло по електронен път

ТЕЛК решенията вече са достъпни изцяло по електронен път

България Преди 1 час

„Информационно обслужване” разработи допълнителна функционалност към системата за контрол на медицинската експертиза

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект

<p>Принц Хари ще се срещне&nbsp;с крал Чарлз, Уилям отхвърлил поканата</p>

Източник: Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз в Лондон за първи път от 20 месеца

Любопитно Преди 2 часа

Хари ще бъде в Лондон на 8 септември за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II, като ще присъства и на наградите WellChild

Заловиха двама, отмъкнали над 90 хиляди лева чрез фалшиви инвалидни пенсии

Заловиха двама, отмъкнали над 90 хиляди лева чрез фалшиви инвалидни пенсии

България Преди 2 часа

Мъжете са разкрити от полицията в Разград

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

България Преди 2 часа

В нея ще участват полицейски служители от ГДНП, ГДБОП, както и от други български институции и служби

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

България Преди 2 часа

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Любопитно Преди 2 часа

43-годишният принц Уилям планира да остане в собствения си дом – по подобие на баща си, крал Чарлз

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Любопитно Преди 2 часа

Какво е яла кралица Виктория и кои са били някои от любимите ѝ храни

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

България Преди 2 часа

Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“

<p>Пожар изпепели къщи в град Сърница</p>

Пожар изпепели къщи в град Сърница

България Преди 2 часа

Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

След близо 2 години: Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз в Лондон

Edna.bg

От бедност до Холивуд: Тежкият живот на Сара Джесика Паркър

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Лудогорец научава съперниците си в Лига Европа

Gong.bg

Марин Петков е пред трансфер в Италия

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Президентът подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Nova.bg