Еротична мозайка, открадната от нацист, е върната в Помпей след 80 години

П о време на Втората световна война нацистки капитан се завръща у дома с еротична мозайка, която е откраднал, докато е служил в Италия. Капитанът подарява мозайката на цивилен, който я оставя на наследниците си след смъртта си. Сега, 80 години по-късно, мозайката е върната в Помпей, откъдето вероятно е била открадната по време на войната, разказва All That's Interesting.

Докато археолозите в Археологическия парк на Помпей са развълнувани, че обектът е върнат, те признават, че нещо е било безвъзвратно изгубено при самата кражба. Без да се знае точно откъде е дошла мозайката, много въпроси за нейния произход вероятно ще останат без отговор.

Завръщането на еротичната мозайка

🇮🇹 EROTIC ROMAN MOSAIC LOOTED BY NAZI OFFICER RETURNED TO POMPEII AFTER 80 YEARS



An ancient Roman mosaic depicting a semi-nude couple mid-intimacy is finally back where it belongs - Pompeii, nearly a century after it was looted by a Nazi officer during WWII.



The artifact,… https://t.co/gWmZL9uwmZ pic.twitter.com/TQYPJsGJ4i — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 15, 2025

Според прессъобщение от Археологическия парк на Помпей, връщането на еротичната мозайка бележи края на история, започнала преди 80 години, когато тя е била открадната по време на Втората световна война.

Нацисткият капитан, който служи във военната верига за доставки в Италия, я пренася в Германия и я подарява на цивилен, който я съхранява до смъртта си преди няколко години. След това наследниците му се свързват с карабинерската част в Рим, специализирана в защитата на културното наследство.

След като е установено, че мозайката е „произведение, което е част от ограбените по време на войната произведения на изкуството, принадлежащи на италианското държавно наследство“, бързо са предприети стъпки за нейното репатриране. Археологическият парк на Помпей успява да определи, че мозайката произхожда от района около Везувий, чието изригване през 79 г. сл. н.е. унищожава близкия град Помпей.

Значението на върнатата мозайка

⚠️ Un mosaico robado de Pompeya vuelve a casa.



El grupo especial dedicado a la tutela del Patrimonio Cultural de los Carabinieri italianos ha restituido hoy al Parco Archeologico di Pompei un mosaico de tema erótico proveniente del área vesubiana.



El mosaico había sido robado… pic.twitter.com/P89EMaow9I — Néstor F. Marqués - Antigua Roma al Día (@antigua_roma) July 15, 2025

Въпреки че мозайката е важна част от наследството на Помпей, много въпроси около нея остават без отговор. Не е известно точно как германският капитан се е сдобил с нея, което затруднява установяването на пълния й произход.

Творбата изобразява еротична сцена: мъж лежи в леглото, докато гола жена стои над него и се пресяга към завивката му. Археолозите смятат, че мозайката вероятно датира между края на първи век пр. н.е. и първи век сл. н.е. и „може да е украсявала пода на спалня в domus или villa.“

Pompeya recupera un mosaico erótico robado por los nazis.



Una familia alemana acaba de devolver a Pompeya un mosaico de mármol de gran valor, del siglo I antes de Cristo. Un capitán del ejército nazi -que pudo robarlo durante la Segunda Guerra Mundial- se lo regaló a un… pic.twitter.com/3XUXI9R9kD — Historia y Arqueología (@redhistoria) July 22, 2025

Освен възрастта и вероятния й произход, мозайката е значима и поради сюжета си. Вместо да изобразява героични митове, тя показва сцена на ежедневна интимност между двама души, което може да представлява културна промяна в древното изкуство. Мозайката се присъединява към многобройните открития в Помпей от 18 век насам – от банкетни зали, пълни със стенописи, и разкошни къщи на аристократи, до 2000-годишни останки на костенурки и древни графити.

Въпреки това много въпроси ще останат без отговор. Тъй като мозайката е била открадната, археолозите не могат да установят точното й място на произход. Трудно е да се отговори и на въпроса за хората, които може да са я притежавали преди около 2000 години – дали са загинали при изригването на Везувий или са оцелели в близкия град, който не е бил разрушен.

„Всеки върнат ограбен артефакт е рана, която се лекува, и ние изразяваме своята благодарност на Отдела за защита за тяхната работа,“ казва Габриел Зухтригел, директор на Археологическия парк на Помпей.

Той добавя: „Раната не е в материалната стойност на произведението, а в историческата му значимост – ценност, която е сериозно компрометирана от незаконния трафик на антики. Не знаем точния произход на артефакта и вероятно никога няма да го разберем."

Това е поредният подобен случай, в който безценна творба на изкуството е открита десетилетия селд кражба от нацисти. Тази година картина от колекцията на еврейския търговец Жак Гудстикер беше открита над 80 години по-късно в къща в Аржентина, принадлежала на високопоставен нацист, и наследниците на Гудстикер се стремят да я възстановят.