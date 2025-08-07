Любопитно

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

7 август 2025, 11:44
Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей
Източник: Istock

Н ови доказателства показват, че хората са се върнали да живеят сред руините на Помпей след опустошителното вулканично изригване, което срина древния римски град, пише BBC

Археолозите предполагат, че част от оцелелите, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините.  

Помпей, дом на повече от 20 000 души преди изригването на вулкана Везувий през 79 г. сл. Хр., бе погребан под слоеве пепел, които го запазиха в почти идеално състояние, докато градът не бе преоткрит през XVI век.  

Досега е имало спекулации, че оцелелите са се върнали в руините, но новите археологически проучвания, съобщени в изявление в сряда, изглежда потвърждават тази теория.  

„Благодарение на новите разкопки, картината вече е по-ясна: Помпей след 79 г. не се възстановява като град, а по-скоро като несигурна, сива агломерация — нещо като лагер или фавела сред все още разпознаваемите руини на Помпей“, каза директорът на обекта Габриел Зухтригел.  

Археолозите отбелязват, че това неформално селище е съществувало до V век.  

Наличните доказателства сочат, че жителите са живели без типичната за римските градове инфраструктура и услуги, използвайки руините като източник на ценни материали, обясниха изследователите.  

Смята се, че хората са обитавали горните етажи на домовете, намиращи се върху слоя пепел, докато първите етажи са служили като изби.  

„Унищожаването на града изцяло доминира паметта за него“, коментира Зухтригел, добавяйки, че в стремежа да бъдат открити добре запазените артефакти „слабите следи от повторното обитаване бяха буквално изтрити и често премахнати без никаква документация“.  

Днес Помпей е световноизвестна туристическа дестинация, предлагаща уникален прозорец към живота в Древен Рим.  

Повече снимки вижте в Нашата галерия.

Източник: BBC    
Вулкан Везувий Помпей Археологически проучвания Завръщане на оцелели Древен Рим Руини Разкопки Вулканично изригване Неформално селище
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
