Любопитно

6 здравословни и вкусни начина да ядете цвекло

Цвеклото е не само здравословен, но и невероятно универсален зеленчук

26 януари 2026, 06:35
6 здравословни и вкусни начина да ядете цвекло
Източник: iStock

Ц веклото е не само здравословен, но и невероятно универсален зеленчук. Ето най-ефективните начини да го използвате, за да запазите ползите му и да разкриете вкуса му.

Сок от цвекло

Сокът от цвекло концентрира нитратите (съединение, което помага за понижаване на кръвното налягане) в сока. Сокът от цвекло може да е най-ефективният начин да се възползвате от ползите за кръвното налягане, които зеленчукът предлага.

Струва си да се пие около 1 чаша на ден. Пиенето на сок от цвекло на гладно помага на тялото да абсорбира нитратите по-ефективно.

Ефектите на цвеклото върху кръвното налягане включват:

  • Тялото преобразува нитратите в азотен оксид, понижавайки кръвното налягане и увеличавайки кръвния поток
  • Цвеклото може също да компенсира ефектите на солта върху повишаването на кръвното налягане
  • Съдържа антиоксиданти, които могат също да регулират кръвното налягане

Сурово цвекло

Можете да ядете прясно цвекло, обелено и нарязано на тънки резени или настъргано, за да подобрите кръвното си налягане. Салата с настъргано или нарязано прясно цвекло, тъмни листни зеленчуци и богати на протеини ядки допълват добре цвеклото.

Суровото цвекло може да има леко горчив вкус, който може да се балансира със сладки цитрусови плодове.

Варено цвекло

Американската сърдечна асоциация казва, че готвенето на цвекло добавя цвят и ярък вкус, както и нитрати и антиоксиданти към ястията. Топлината може да намали нитратите, така че избягвайте преваряването. Опитайте да го готвите на пара, вместо да го варите.

Избягвайте осоляването, тъй като солта може да повиши кръвното налягане.

Ако приемате лекарства за кръвно налягане, консултирайте се с Вашия лекар, преди да консумирате цвекло, тъй като то може да причини следните странични ефекти:

  • повишен риск от камъни в бъбреците
  • храносмилателни проблеми при някои хора
  • промяна на цвета на урината до червеникав цвят

Борш

Цвеклото е основна съставка в традиционния украински борш. За да се запазят цветът и витамините му, то може да се задуши отделно за 5-10 минути с малко олио, преди да се добави към борша.

Добавянето на малко оцет или лимонов сок помага да се запази наситеният червен цвят на цвеклото, но го добавете в края на готвенето, в противен случай цвеклото ще загуби част от вкуса и витамините си.

Прясното цвекло в борш се съчетава добре с билки (магданоз, копър) и заквасена сметана, което подобрява усвояването на витамин А и други хранителни вещества.

Сушено цвекло

Можете да си купите сушено цвекло или да си го направите сами, като го обелите и нарежете на тънки филийки. Разпределете цвеклото на един слой върху тава за печене и го сложете в фурна на ниска температура. Проверявайте цвеклото приблизително на всеки час, докато започне да се чупи лесно.

Яжте цвеклото като чипс за закуска или го начупете на малки парченца и го поръсете върху салата, купа със зърнени храни или нискомаслено кисело мляко с плодове.

Мариновано цвекло

Маринованото цвекло има тръпчив, сладко-кисел вкус. Маринованите саламури често използват много сол, така че е най-добре да се използват умерено.

Можете да сервирате цвекло като гарнитура към основни ястия или върху сандвич, приготвен с пълнозърнест хляб и пилешко филе.

Източник: rbc.ua    
Цвекло Ползи за здравето Понижаване на кръвното налягане Начини за приготвяне на цвекло Сок от цвекло Сурово цвекло Варено цвекло Борш Сушено цвекло Странични ефекти
Последвайте ни

По темата

Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 9 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 9 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 11 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина</p>

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Свят Преди 3 минути

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Свят Преди 10 минути

Тройната трагедия породи дебати в Италия за недостатъчната превенция срещу насилието над жени, извършвано в домашна среда

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Свят Преди 58 минути

Фериботът е потънал при добро време на близо 2 километра от брега

Израел търси последния си заложник в Газа

Израел търси последния си заложник в Газа

Свят Преди 1 час

Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет

<p>Леден капан: Спират търсенето на моряк, паднал от танкер&nbsp;в Северно море</p>

Прекратиха издирването на изчезнал моряк в Северно море

Свят Преди 1 час

Двайсет и девет годишният моряк е бил видян за последно на борда на кораба “Сонга Пърл“

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Любопитно Преди 1 час

Според радиокарбоновата датировка Ръкописът на Войнич датира от 15-и век и съдържа около 38 000 думи, написани с неразшифровани и до днес знаци

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Свят Преди 9 часа

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово)

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

Любопитно Преди 10 часа

Меган Маркъл и принц Хари се появиха на „Сънданс“ за премиерата на документалния филм „Кралици на бисквитките“, където Меган разкри любимата си бисквитка от скаутските години и говори за силата, порастването и лидерството на момичетата

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Свят Преди 10 часа

Той добави, че Беларус е имал възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

България Преди 10 часа

Антон Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

България Преди 12 часа

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Свят Преди 12 часа

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в няколко щата

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Свят Преди 13 часа

Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

България Преди 13 часа

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 13 часа

Автобусът пътувал за турския град Измир

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

България Преди 14 часа

От началото на годината в НАП са постъпили и над 2000 сигнала от граждани

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 януари, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 26–1 февруари

Edna.bg

Най-успешният африкански клуб пожела нападател на Левски

Gong.bg

Australian Open ще има нов шампион! Пегула детронира Кийс още на 1/8-финалите

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg