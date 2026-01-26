6 здравословни и вкусни начина да ядете цвекло

Ц веклото е не само здравословен, но и невероятно универсален зеленчук. Ето най-ефективните начини да го използвате, за да запазите ползите му и да разкриете вкуса му.

Сок от цвекло

Сокът от цвекло концентрира нитратите (съединение, което помага за понижаване на кръвното налягане) в сока. Сокът от цвекло може да е най-ефективният начин да се възползвате от ползите за кръвното налягане, които зеленчукът предлага.

Струва си да се пие около 1 чаша на ден. Пиенето на сок от цвекло на гладно помага на тялото да абсорбира нитратите по-ефективно.

Ефектите на цвеклото върху кръвното налягане включват:

Тялото преобразува нитратите в азотен оксид, понижавайки кръвното налягане и увеличавайки кръвния поток

Цвеклото може също да компенсира ефектите на солта върху повишаването на кръвното налягане

Съдържа антиоксиданти, които могат също да регулират кръвното налягане

Сурово цвекло

Можете да ядете прясно цвекло, обелено и нарязано на тънки резени или настъргано, за да подобрите кръвното си налягане. Салата с настъргано или нарязано прясно цвекло, тъмни листни зеленчуци и богати на протеини ядки допълват добре цвеклото.

Суровото цвекло може да има леко горчив вкус, който може да се балансира със сладки цитрусови плодове.

Варено цвекло

Американската сърдечна асоциация казва, че готвенето на цвекло добавя цвят и ярък вкус, както и нитрати и антиоксиданти към ястията. Топлината може да намали нитратите, така че избягвайте преваряването. Опитайте да го готвите на пара, вместо да го варите.

Избягвайте осоляването, тъй като солта може да повиши кръвното налягане.

Ако приемате лекарства за кръвно налягане, консултирайте се с Вашия лекар, преди да консумирате цвекло, тъй като то може да причини следните странични ефекти:

повишен риск от камъни в бъбреците

храносмилателни проблеми при някои хора

промяна на цвета на урината до червеникав цвят

Борш

Цвеклото е основна съставка в традиционния украински борш. За да се запазят цветът и витамините му, то може да се задуши отделно за 5-10 минути с малко олио, преди да се добави към борша.

Добавянето на малко оцет или лимонов сок помага да се запази наситеният червен цвят на цвеклото, но го добавете в края на готвенето, в противен случай цвеклото ще загуби част от вкуса и витамините си.

Прясното цвекло в борш се съчетава добре с билки (магданоз, копър) и заквасена сметана, което подобрява усвояването на витамин А и други хранителни вещества.

Сушено цвекло

Можете да си купите сушено цвекло или да си го направите сами, като го обелите и нарежете на тънки филийки. Разпределете цвеклото на един слой върху тава за печене и го сложете в фурна на ниска температура. Проверявайте цвеклото приблизително на всеки час, докато започне да се чупи лесно.

Яжте цвеклото като чипс за закуска или го начупете на малки парченца и го поръсете върху салата, купа със зърнени храни или нискомаслено кисело мляко с плодове.

Мариновано цвекло

Маринованото цвекло има тръпчив, сладко-кисел вкус. Маринованите саламури често използват много сол, така че е най-добре да се използват умерено.

Можете да сервирате цвекло като гарнитура към основни ястия или върху сандвич, приготвен с пълнозърнест хляб и пилешко филе.