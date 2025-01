Вижте официалния портрет на Мелания Тръмп като първа дама (СНИМКА)

Н а 20 януари 2025 г. Доналд Тръмп стана 47-ият президент на Съединените щати. Церемонията по встъпване в длъжност бе проследена от целия свят, но най-вече с интерес се разглеждаха тоалетите на съпругата му Мелания Тръмп и дъщерите му Иванка Тръмп и Тифани Тръмп. А сега официалният портрет на първата дама беше представен в Белия дом.

🇺🇸 Official Portrait of First Lady #MelaniaTrump pic.twitter.com/Z7EXdioTue

Официалният портрет на Мелания като първа дама се появи на страницата ѝ в Instagram, както и на страницата на flotus.

Прави впечатление, че снимката е черно-бяла. За такава снимка съпругата на президента избра строг бизнес костюм: черно сако, високи панталони и класическа бяла риза.

Снимката е направена в Жълтата овална зала. Трябва да се отбележи, че Мелания е избрала нестандартна поза за снимката: тя е поставила ръце на огледалната маса.

Освен това на заден план се вижда извисяващият се над столицата на САЩ паметник на Вашингтон.

Тази снимка е направена ден след встъпването в длъжност на Тръмп от фотографката Реджина Мао, която снима семейството на Тръмп повече от 20 години.

Гуендолин Дюбоа Шоу, ръководител на катедрата по история на изкуството в Университета на Пенсилвания, дешифрира какво означава новата официална снимка на Мелания.

Първата дама изглежда уверена, сдържана и стилна.

„Нейната поза, с върховете на пръстите ѝ, отпуснати здраво върху масата с огледалото, изглежда показва готовност „да се заеме с работата“ и да действа на платформа, като се има предвид уникалната роля на домакиня и защитник на лишените от права, която американците исторически са очаквали от първите дами ”, се казва в коментар за BBC

Освен това Мелания се чувства комфортно пред камерата - защото в миналото, както знаете, тя беше модел. Посланието на тази снимка е, че първата дама се е преместила от семейните стаи в стаята точно над Овалния кабинет.

„Тя изглежда готова да поеме повече власт, която изглеждаше неохотна да приеме при първото си посещение в Белия дом. И все пак тя беше здраво седнала зад това ултра-лъскаво бюро, поддържайки известно разстояние между себе си и публиката“, пише BBC.

В същото време модният колумнист Ели Вайълет Брамли смята, че новият портрет на Мелания противоречи на традиционната роля на първата дама.

„От костюма до позата, новият портрет изглежда внимателно изработен, за да излъчва някаква сила, която изглежда в противоречие с традиционната роля на първата дама да смекчава президентството в очите на обществеността и да го прави да изглежда по-човешки“, се казва в изявлението.

